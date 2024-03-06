https://uz.sputniknews.ru/20240306/xiva-turisticheskiy-gorod-islamskiy-mir-42804986.html

О Хиве узнают еще больше — древний город получил новый статус

О Хиве узнают еще больше — древний город получил новый статус

Sputnik Узбекистан

Хива стала туристическим городом исламского мира. Это позволит ей привлечь еще больше туристов как иностранных, так и внутренних, а также активнее развивать туристическую инфраструктуру

2024-03-06T14:55+0500

2024-03-06T14:55+0500

2024-03-06T14:55+0500

узбекистан

хива

статус

туризм

ичан-кала

оис

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Учитывая проводимую в Узбекистане политику открытости в сфере туризма, упрощение визового режима, сохранение культурного наследия, благоустройство исторических городов, государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) проголосовали за присвоение Хиве статуса "Туристического города исламского мира" в 2024 году.Данную номинацию древний город получил в июне 2022-го на XI сессии министров туризма стран-членов ОИС в Баку. Тогда на этот же статус претендовали Абу-Даби (ОАЭ), Шанлыурфу (Турция), Лаос (Нигерия) и Душанбе (Таджикистан). Главным при выборе города была оценка влияния его культуры и истории на исламский мир.Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря ОИС Ахмад Кавеса Сенгендо.Хива — единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА, отметили в Комитете по туризму. Это одна из причин, по которой город ежедневно притягивает туристов со всего мира. В прошлом году здесь побывали более 500 тыс. туристов. По словам Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС.Хива также остается одним из востребованных направлений для российских туристов. Как уточнил Sputnik Узбекистан в Комитете по туризму, в 2023 году ее посетили 193 тыс. путешественников из Российской Федерации.Главному символу города — комплексу Ичан-Кала более двух тысяч лет. Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан местный экскурсовод Мадамин Мадаминов, на территории города-музея находятся 360 домов, в которых до сих пор прописаны около 3 тыс. человек.В этом году в соответствии с постановлением президента с целью активного продвижения турпотенциала Хивы проведут такие мероприятия, как гастрономический фестиваль "Taste of Uzbekistan Festival", международные соревнования борцов "Strongmen" посвященные памяти Пахлавона Махмуда, а также Неделю международного паломнического туризма.Для справки: сегодня ОИС представляет собой одну из крупнейших международных организаций в мире, объединяющую 57 стран с населением 1,7 млрд человек. Узбекистан вступил в эту Организацию в 1996 году.

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хива статус туристический город исламского мира