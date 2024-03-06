https://uz.sputniknews.ru/20240306/xiva-turisticheskiy-gorod-islamskiy-mir-42804986.html
О Хиве узнают еще больше — древний город получил новый статус
О Хиве узнают еще больше — древний город получил новый статус
Sputnik Узбекистан
Хива стала туристическим городом исламского мира. Это позволит ей привлечь еще больше туристов как иностранных, так и внутренних, а также активнее развивать туристическую инфраструктуру
2024-03-06T14:55+0500
2024-03-06T14:55+0500
2024-03-06T14:55+0500
узбекистан
хива
статус
туризм
ичан-кала
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Учитывая проводимую в Узбекистане политику открытости в сфере туризма, упрощение визового режима, сохранение культурного наследия, благоустройство исторических городов, государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) проголосовали за присвоение Хиве статуса "Туристического города исламского мира" в 2024 году.Данную номинацию древний город получил в июне 2022-го на XI сессии министров туризма стран-членов ОИС в Баку. Тогда на этот же статус претендовали Абу-Даби (ОАЭ), Шанлыурфу (Турция), Лаос (Нигерия) и Душанбе (Таджикистан). Главным при выборе города была оценка влияния его культуры и истории на исламский мир.Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря ОИС Ахмад Кавеса Сенгендо.Хива — единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА, отметили в Комитете по туризму. Это одна из причин, по которой город ежедневно притягивает туристов со всего мира. В прошлом году здесь побывали более 500 тыс. туристов. По словам Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС.Хива также остается одним из востребованных направлений для российских туристов. Как уточнил Sputnik Узбекистан в Комитете по туризму, в 2023 году ее посетили 193 тыс. путешественников из Российской Федерации.Главному символу города — комплексу Ичан-Кала более двух тысяч лет. Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан местный экскурсовод Мадамин Мадаминов, на территории города-музея находятся 360 домов, в которых до сих пор прописаны около 3 тыс. человек.В этом году в соответствии с постановлением президента с целью активного продвижения турпотенциала Хивы проведут такие мероприятия, как гастрономический фестиваль "Taste of Uzbekistan Festival", международные соревнования борцов "Strongmen" посвященные памяти Пахлавона Махмуда, а также Неделю международного паломнического туризма.Для справки: сегодня ОИС представляет собой одну из крупнейших международных организаций в мире, объединяющую 57 стран с населением 1,7 млрд человек. Узбекистан вступил в эту Организацию в 1996 году.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
хива статус туристический город исламского мира
хива статус туристический город исламского мира
О Хиве узнают еще больше — древний город получил новый статус
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Хива стала туристическим городом исламского мира. Это позволит ей привлечь еще больше туристов как иностранных, так и внутренних, а также активнее развивать туристическую инфраструктуру.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Учитывая проводимую в Узбекистане политику открытости в сфере туризма, упрощение визового режима, сохранение культурного наследия, благоустройство исторических городов, государства-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) проголосовали за присвоение Хиве статуса "Туристического города исламского мира" в 2024 году.
Данную номинацию древний город получил в июне 2022-го на XI сессии министров туризма стран-членов ОИС в Баку. Тогда на этот же статус претендовали Абу-Даби (ОАЭ), Шанлыурфу (Турция), Лаос (Нигерия) и Душанбе (Таджикистан). Главным при выборе города была оценка влияния его культуры и истории на исламский мир.
Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря ОИС Ахмад Кавеса Сенгендо.
"Присвоение Хиве статуса туристического города исламского мира Организацией исламского сотрудничества дает возможность Хиве стать более известным туристическим направлением на международном туристическом рынке", — отметил первый заместитель председателя Комитета по туризму при Минэкологии Жамшид Абдусаломов.
Хива — единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА, отметили в Комитете по туризму. Это одна из причин, по которой город ежедневно притягивает туристов со всего мира. В прошлом году здесь побывали более 500 тыс. туристов. По словам Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС.
"Хива известна всему исламскому миру, и эта организация дает дополнительный импульс популяризации этого города. Мы планируем увеличить количество туристов в Хиву до 1 млн человек в год", — добавил Абдусаломов.
Хива также остается одним из востребованных направлений для российских туристов. Как уточнил Sputnik Узбекистан в Комитете по туризму, в 2023 году ее посетили 193 тыс. путешественников из Российской Федерации.
Главному символу города — комплексу Ичан-Кала более двух тысяч лет. Как рассказал корреспонденту Sputnik Узбекистан
местный экскурсовод Мадамин Мадаминов, на территории города-музея находятся 360 домов, в которых до сих пор прописаны около 3 тыс. человек.
В этом году в соответствии с постановлением президента с целью активного продвижения турпотенциала Хивы проведут такие мероприятия, как гастрономический фестиваль "Taste of Uzbekistan Festival", международные соревнования борцов "Strongmen" посвященные памяти Пахлавона Махмуда, а также Неделю международного паломнического туризма.
Для справки: сегодня ОИС представляет собой одну из крупнейших международных организаций в мире, объединяющую 57 стран с населением 1,7 млрд человек. Узбекистан вступил в эту Организацию в 1996 году.