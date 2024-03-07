https://uz.sputniknews.ru/20240307/eaeu-iran-proyekt-yevraziyskiy-agroekspress-42838464.html

Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"

Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"

Sputnik Узбекистан

Речь идет о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран "пятерки"

2024-03-07T18:20+0500

2024-03-07T18:20+0500

2024-03-07T18:20+0500

экономика

еаэс

иран

торговля

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс", сообщает пресс-служба ЕЭК. Совещание с иранской стороной по данному вопросу прошло на площадке Евразийской экономической комиссии.Он пояснил, что речь идет, в частности, о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран союза.По словам министра, соответствующие товары присутствуют на полках магазинов и сегодня. Однако с задействованием "Евразийского агроэкспресса" сельхозпродукцию будут доставлять более оперативно, с лучшим качеством и меньшим количеством посредников.В свою очередь, первый заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Алиреза Пейман-Пак предложил взаимодействовать с крупным иранским холдингом.По итогам встречи стороны делегировали обсуждение конкретного формата и деталей сотрудничества дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" – АНО "Евразийская Агрологистика" – и иранской компании.Напомним, что переговоры о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс" ведут в рамках подписанного в декабре 2023 года странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. По прогнозам, соглашение позволит евразийскому интеграционному объединению и Исламской Республике нарастить товарооборот более чем в три раза: с 6,2 млрд до 18-20 млрд в долларовом эквиваленте.

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