https://uz.sputniknews.ru/20240307/eaeu-iran-proyekt-yevraziyskiy-agroekspress-42838464.html
Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"
Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"
Sputnik Узбекистан
Речь идет о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран "пятерки"
2024-03-07T18:20+0500
2024-03-07T18:20+0500
2024-03-07T18:20+0500
экономика
еаэс
иран
торговля
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс", сообщает пресс-служба ЕЭК. Совещание с иранской стороной по данному вопросу прошло на площадке Евразийской экономической комиссии.Он пояснил, что речь идет, в частности, о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран союза.По словам министра, соответствующие товары присутствуют на полках магазинов и сегодня. Однако с задействованием "Евразийского агроэкспресса" сельхозпродукцию будут доставлять более оперативно, с лучшим качеством и меньшим количеством посредников.В свою очередь, первый заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Алиреза Пейман-Пак предложил взаимодействовать с крупным иранским холдингом.По итогам встречи стороны делегировали обсуждение конкретного формата и деталей сотрудничества дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" – АНО "Евразийская Агрологистика" – и иранской компании.Напомним, что переговоры о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс" ведут в рамках подписанного в декабре 2023 года странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. По прогнозам, соглашение позволит евразийскому интеграционному объединению и Исламской Республике нарастить товарооборот более чем в три раза: с 6,2 млрд до 18-20 млрд в долларовом эквиваленте.
иран
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иран еаэс проект "евразийский агроэкспресс"
иран еаэс проект "евразийский агроэкспресс"
Иран подключается к реализации проекта ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"
Речь идет о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран "пятерки".
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik.
ЕАЭС и Иран договорились о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Совещание с иранской стороной по данному вопросу прошло на площадке Евразийской экономической комиссии.
"Как и договаривались в ходе работы над полноформатной зоной свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, переводим все наши соглашения в практическую плоскость", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он пояснил, что речь идет, в частности, о поставках продукции ЕАЭС в Иран, а также об организации масштабных объемов перевозок иранских овощей и фруктов на рынок стран союза.
По словам министра, соответствующие товары присутствуют на полках магазинов и сегодня. Однако с задействованием "Евразийского агроэкспресса" сельхозпродукцию будут доставлять более оперативно, с лучшим качеством и меньшим количеством посредников.
В свою очередь, первый заместитель министра сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран Алиреза Пейман-Пак предложил взаимодействовать с крупным иранским холдингом.
"Предлагаем взаимодействие с большим иранским холдингом, который может либо напрямую войти в проект, либо действовать в качестве "единого окна" для организации поставок ваших агропроизводителей в Иран и экспорта нашей продукции в обратном направлении", – заявил он.
По итогам встречи стороны делегировали обсуждение конкретного формата и деталей сотрудничества дирекции проекта "Евразийский агроэкспресс" – АНО "Евразийская Агрологистика" – и иранской компании.
Напомним, что переговоры о сотрудничестве по проекту "Евразийский агроэкспресс" ведут в рамках подписанного в декабре 2023 года странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. По прогнозам, соглашение позволит евразийскому интеграционному объединению и Исламской Республике нарастить товарооборот более чем в три раза: с 6,2 млрд до 18-20 млрд в долларовом эквиваленте.