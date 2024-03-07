https://uz.sputniknews.ru/20240307/geopolitika-transportnyye-koidory-sa-42819915.html

Круглый стол "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" — трансляция

Круглый стол "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" — трансляция

Sputnik Узбекистан

На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА

2024-03-07T10:05+0500

2024-03-07T10:05+0500

2024-03-07T10:08+0500

прямая трансляция

sputnik

ца

россия

запад

логистика

пресс-центр

видео

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Встреча за круглым столом "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" проходит в пресс-центре Sputnik Кыргызстан в "ВКонтакте".Центральная Азия занимает выгодное транзитное положение в центре материка. Это традиционный и естественный транспортный мост между Азией и Европой. На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА.Как может реализоваться транспортный потенциал Евразии и что препятствует этому? Существует ли реальная конкуренция маршрутов в ЦА? Эти и другие вопросы обсудят:Рахимов Кубат Калыевич — директор Центра стратегических решений "Аппликата";Притчин Станислав Александрович — заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук;Омуров Султан Макмутович — научный сотрудник Национального института стратегических исследований при кабинете министров;Антонова Светлана Александровна — консультант торгового представительства России в Кыргызстане;Дербишов Бектур — заведующий отделом международных перевозок и интеграции Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций;в Ташкенте:Эргашев Бахтиер Исмаилович — директор Центра исследовательских инициатив Man’o;в Астане:Арупов Акимжан Арупович — доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и международных отношений.

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