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Круглый стол "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" — трансляция
Круглый стол "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" — трансляция
Sputnik Узбекистан
На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА
2024-03-07T10:05+0500
2024-03-07T10:05+0500
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Встреча за круглым столом "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" проходит в пресс-центре Sputnik Кыргызстан в "ВКонтакте".Центральная Азия занимает выгодное транзитное положение в центре материка. Это традиционный и естественный транспортный мост между Азией и Европой. На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА.Как может реализоваться транспортный потенциал Евразии и что препятствует этому? Существует ли реальная конкуренция маршрутов в ЦА? Эти и другие вопросы обсудят:Рахимов Кубат Калыевич — директор Центра стратегических решений "Аппликата";Притчин Станислав Александрович — заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук;Омуров Султан Макмутович — научный сотрудник Национального института стратегических исследований при кабинете министров;Антонова Светлана Александровна — консультант торгового представительства России в Кыргызстане;Дербишов Бектур — заведующий отделом международных перевозок и интеграции Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций;в Ташкенте:Эргашев Бахтиер Исмаилович — директор Центра исследовательских инициатив Man’o;в Астане:Арупов Акимжан Арупович — доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и международных отношений.
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россия запад страны ца логистические коридоры
россия запад страны ца логистические коридоры
Круглый стол "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" — трансляция
10:05 07.03.2024 (обновлено: 10:08 07.03.2024)
На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА.
Встреча за круглым столом "Геополитика транспортных коридоров ЦА на современном этапе" проходит в пресс-центре Sputnik Кыргызстан в "ВКонтакте".
Центральная Азия занимает выгодное транзитное положение в центре материка. Это традиционный и естественный транспортный мост между Азией и Европой. На фоне своего противостояния Россия и Запад проявляют глубокий интерес к развитию логистических коридоров через регион, как и сами страны ЦА.
Как может реализоваться транспортный потенциал Евразии и что препятствует этому? Существует ли реальная конкуренция маршрутов в ЦА?
Эти и другие вопросы обсудят:
Рахимов Кубат Калыевич — директор Центра стратегических решений "Аппликата";
Притчин Станислав Александрович — заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук;
Омуров Султан Макмутович — научный сотрудник Национального института стратегических исследований при кабинете министров;
Антонова Светлана Александровна — консультант торгового представительства России в Кыргызстане;
Дербишов Бектур — заведующий отделом международных перевозок и интеграции Департамента наземного и водного транспорта при Министерстве транспорта и коммуникаций;
Эргашев Бахтиер Исмаилович — директор Центра исследовательских инициатив Man’o;
Арупов Акимжан Арупович — доктор экономических наук, директор Института мировой экономики и международных отношений.