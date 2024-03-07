https://uz.sputniknews.ru/20240307/mejdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-gosudarstv-uchastnikov-sng--42813693.html

Когда и где состоится Международный экономический форум стран СНГ

Когда и где состоится Международный экономический форум стран СНГ

Sputnik Узбекистан

В форуме будут участвовать члены Экономического совета СНГ, исполнительных органов ЕАЭС и ШОС.

2024-03-07T09:15+0500

2024-03-07T09:15+0500

2024-03-07T09:15+0500

экономика

форум

снг

россия

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. В этом году Международный экономический форум стран СНГ будет проходить 28 и 29 марта в Москве на площадке Центра Международной торговли, сообщает исполком Содружества.В рамках форума будет действовать 21 секция, планируется участие более 2 000 человек, которые обсудят актуальные направления сотрудничества государств—участников СНГ в логистике, таможне, строительстве, промышленной кооперации, миграционной политике, медицине, туризме, устойчивом развитии и других направлениях.В работе форума примут участие члены Экономического совета СНГ, исполнительных органов ЕАЭС и ШОС.Исполнительный комитет сообщает, что в рамках взаимодействия интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ШОС "сегодня важно наладить обмен опытом в области использования новых технологий и материалов, начать согласование технических стандартов и норм, сформировать меры поддержки и механизмы финансирования крупных трансграничных проектов". Это также включает разработку дорожных карт и стратегий для устранения транспортных барьеров, создание платежных инструментов, улучшение логистики и создание условий для беспрепятственной торговли и перемещения людей."Важным аспектом такого сотрудничества является поиск сбалансированных решений, учитывающих интересы всех стран, а также разработка механизмов для решения возможных конфликтов и противоречий. Эффективное взаимодействие стран, входящих в интеграционные объединения СНГ, ЕАЭС, ШОС, требуют не только политической воли и стратегического видения, но и активного участия бизнес-сообществ, научных и образовательных учреждений, а также гражданского общества", — говорится в сообщении исполкома.

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