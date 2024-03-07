https://uz.sputniknews.ru/20240307/putin-festival-molodej-sirius-zakrytiye-42824032.html

Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи — главное

Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи — главное

Sputnik Узбекистан

Российский лидер ответил на вопросы участников ВФМ, который проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус

2024-03-07T12:01+0500

2024-03-07T12:01+0500

2024-03-07T12:01+0500

россия

президент рф

владимир путин

фестиваль

молодежь

общество

политика

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" и ответил на вопросы участников.По его словам, двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний.Он также выразил уверенность, что молодые люди из других стран добьются множества успехов.Российский лидер рассказал, что организаторы фестиваля ставили перед собой простые задачи, когда предложили всем желающим приехать в Россию.Констатируя, что на событие приехало такое широкое представительство, он вместе с тем подчеркнул, что Россия ни с кем не соревнуется.Также глава РФ отметил, что, несмотря на внешние различия, всех объединяют традиционные ценности — "это фундамент нашей жизни, бытия".При этом, по его мнению, в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации.Президент России также рассказал:О сути фестиваля молодежиВсемирный фестиваль молодежи — это не рекламное мероприятие, его суть — собрать людей, которые придерживаются схожих принциповОб организации новых фестивалей молодежи в РФ после ВФМДля нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт, надеюсь, что и не последнийО ситуации в миреСитуация в мире непростая, много горячих точек, когда люди воюют — всегда трагедия, но в мире на протяжении всей истории происходит одно и то жеО главной несправедливости сегодняшнего мироустройстваКак молодежь может влиять на межгосударственные отношенияМолодежь может вносить свою лепту в выстраивание межгосударственных отношений: заявлять свою позицию внутри страны в рамках закона и конституции своей страны или своих странО российской культуреРоссийская культура является уникальной, она интересна и многообразна, а иностранцам есть смысл с ней знакомиться ближе, понимать, особенно людям, которые живут за рубежом РоссииО готовности России поделиться опытом в развитии добровольчестваЖелание помочь другим людям, поддержать соответствует нашей духовной традиции. Россия всегда готова поделиться опытом в развитии добровольчества. Миллионы людей вовлечены в эту созидательную совместную работуО независимости Африки и готовности России помочь африканским странамО том, на чем основано благополучие ЗападаВ США и Европе считают, что благополучие основано на эксплуатации других народовОб американской и европейской колониальной политикеКолониальная политика США и Европы в отношении некоторых стран в прошлом требует покаяния. При учете этого обстоятельства получится добиться исправления сегодняшнего несправедливого экономического миропорядкаО США"Соединенные Штаты – огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет…благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву. Это очевидный факт"Что мешает воссоединению России и УкраиныВоссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно, этому мешают отвратительные проявления национализмаОб обстреле мирных объектов в БелгородеОбстрел мирных объектов, удар системой залпового огня по площадям и по мирным гражданам в Белгороде — это военное преступление, Россия не оставит в покое тех, кто это сделалО развитии искусственного интеллектаДоговариваться о развитии искусственного интеллекта придется на международном уровне, чтобы избежать возможных угрозО роли искусстваИскусство должно помогать людям делать собственный выбор, не вмешиваясь в политику, информациюО нуждах жителей новых регионов РФЖители новых регионов России нуждаются в поддержке творческих людей, способных донести, чем живут эти территорииО том, какие фильмы его воспитывали"Такие фильмы, как "Чебурашка" сегодня, но которые тогда снимались. 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Конечно, в рамках той системы, которая развивается и которая складываетсяОб отношениях России и СербииОтношения РФ и Сербии носят особый характер, сербы на протяжении веков были самыми надежными союзниками России.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь. В нем участвовали более 200 делегатов из Узбекистана.

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