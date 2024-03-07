Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи — главное
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Российский лидер ответил на вопросы участников ВФМ, который проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в "Сириусе" и ответил на вопросы участников.
По его словам, двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний.
"Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь - ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний", — сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что молодые люди из других стран добьются множества успехов.
Российский лидер рассказал, что организаторы фестиваля ставили перед собой простые задачи, когда предложили всем желающим приехать в Россию.
"Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих проектов", — объяснил Путин.
Констатируя, что на событие приехало такое широкое представительство, он вместе с тем подчеркнул, что Россия ни с кем не соревнуется.
"Мы очень рады, что приехало такое широкое представительство из почти 190 стран мира, со всех континентов, но что хочу подчеркнуть: мы ни с кем не соревнуемся, мы не хотим никому ничего доказывать", — подчеркнул он.
Также глава РФ отметил, что, несмотря на внешние различия, всех объединяют традиционные ценности — "это фундамент нашей жизни, бытия".
При этом, по его мнению, в мире нет места ничьей исключительности, чванству и сегрегации.
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Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь. В нем участвовали более 200 делегатов из Узбекистана.