https://uz.sputniknews.ru/20240307/sirius-itogovaya-press-konferentsiya-vfm-42833933.html

На ВФМ были делегаты от Украины — что рассказали на итоговой пресс-конференции

На ВФМ были делегаты от Украины — что рассказали на итоговой пресс-конференции

Sputnik Узбекистан

На пресс-конференции в "Сириусе" итоги Всемирного фестиваля молодежи озвучил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

2024-03-07T17:40+0500

2024-03-07T17:40+0500

2024-03-07T17:40+0500

россия

фестиваль

молодежь

пресс-конференция

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42830606_296:0:3072:1562_1920x0_80_0_0_7fadde5168c38be30e4ddd6c754accf8.jpg

ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале молодежи была делегация граждан Украины, всего участвовали представители 190 стран, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам ВФМ.Также, по словам Кириенко, на ВФМ не было участников из Самоа, Маршалловых островов и Микронезии.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал и о попытках провокаций на фестивале, подчеркнув, что, благодаря профессионализму команды правоохранительных органов их удалось пресечь. В результате все прошло "без единого эксцесса".Единственным повторявшимся правонарушением ВФМ, по его словам, были кражи Чебурашек.Также речь шла в встрече 250 молодых людей из разных стран с Владимиром Путиным. Изначально диалог планировался на 40-45 минут, но продлился более двух часов. Один из главных мировых лидеров разговаривал с молодыми людьми, как с равными, без попытки упрощения, без избыточно нравоучительного тона, и участники это чувствовали.Об особом отношении к Путину свидетельствовал тот факт, что на ВФМ были проданы почти 10 тыс. футболок и свитшотов с его изображениями и цитатами.Кроме того, Кириенко сообщил, что многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России.Он добавил, что сейчас более 2 тыс. иностранных участников фестиваля поедут в разные регионы РФ, немало тех, кто захотели поехать в освобожденные российские регионы — на Донбасс, в Донецк, в Луганск, в Херсон, в Запорожье.Что касается проектов, развернутых на фестивале, они, как сообщил первый заместитель руководителя администрации главы РФ, перемещаются дальше на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве. По указу президента РФ, ее работу продлили на три месяца, которые посвятят будущему, детям и молодежи. Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь. В нем участвовали более 200 делегатов из Узбекистана.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вфм итоговая конференция "сириус" сергей кириенко