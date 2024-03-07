На ВФМ были делегаты от Украины — что рассказали на итоговой пресс-конференции
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.
© Sputnik / Владимир Астапкович/
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На пресс-конференции в Сириусе итоги Всемирного фестиваля молодежи озвучил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале молодежи была делегация граждан Украины, всего участвовали представители 190 стран, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам ВФМ.
"У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки по-честному 190, хорошо понимаете, что здесь была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией (не можем - ред.), мы понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование. Если добавить Россию и реальное участие довольно большого количества активной молодежи Украины, то у нас 190 стран", — объяснил он.
Также, по словам Кириенко, на ВФМ не было участников из Самоа, Маршалловых островов и Микронезии.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ рассказал и о попытках провокаций на фестивале, подчеркнув, что, благодаря профессионализму команды правоохранительных органов их удалось пресечь. В результате все прошло "без единого эксцесса".
Единственным повторявшимся правонарушением ВФМ, по его словам, были кражи Чебурашек.
Также речь шла в встрече 250 молодых людей из разных стран с Владимиром Путиным. Изначально диалог планировался на 40-45 минут, но продлился более двух часов. Один из главных мировых лидеров разговаривал с молодыми людьми, как с равными, без попытки упрощения, без избыточно нравоучительного тона, и участники это чувствовали.
Об особом отношении к Путину свидетельствовал тот факт, что на ВФМ были проданы почти 10 тыс. футболок и свитшотов с его изображениями и цитатами.
Кроме того, Кириенко сообщил, что многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России.
Он добавил, что сейчас более 2 тыс. иностранных участников фестиваля поедут в разные регионы РФ, немало тех, кто захотели поехать в освобожденные российские регионы — на Донбасс, в Донецк, в Луганск, в Херсон, в Запорожье.
"Многие из них, зная, что у нас проходят выборы, заявили, что хотели бы поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах. У них будет такая возможность", — сказал Кириенко.
Что касается проектов, развернутых на фестивале, они, как сообщил первый заместитель руководителя администрации главы РФ, перемещаются дальше на выставку "Россия" на ВДНХ в Москве. По указу президента РФ, ее работу продлили на три месяца, которые посвятят будущему, детям и молодежи.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. Организатором мероприятия выступила Росмолодежь. В нем участвовали более 200 делегатов из Узбекистана.