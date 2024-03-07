https://uz.sputniknews.ru/20240307/uzbekistan-jenschiny-lgoty-podderjka-42831801.html

Женщины Узбекистана: соцзащита, экономическая поддержка, политическая свобода

Женщины Узбекистана: соцзащита, экономическая поддержка, политическая свобода

Sputnik Узбекистан

Сокращенный рабочий день, бесплатная магистратура, льготные кредиты — эти и другие законные привилегии имеют женщины Узбекистана

2024-03-07T15:21+0500

2024-03-07T15:21+0500

2024-03-07T15:44+0500

узбекистан

женщины

льготы

социальная поддержка

общество

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. На 1 января 2024 года в Узбекистане проживает 18,3 млн женщин — на 200 тыс. меньше, чем мужчин.Государство активно работает над проектами по укреплению гендерного равенства, а также принимает меры для всесторонней поддержки соотечественниц. Например, в Ташкенте женщины начали управлять автобусами большой вместимости. Кроме того, с каждым годом увеличивается количество льгот и преференций для прекрасной половины общества в разных сферах.ПредпринимательствоДля становления бизнеса женщинам выделяют кредиты до 33 млн сумов:Фонд привлечения населения к предпринимательству после прохождения госрегистрации субъекта предпринимательства покрывает безработным женщинам платежи за первые три месяца аренды помещений до 10 БРВ для производства и продажи современной национальной одежды.Женщины, которые включены в "Женскую тетрадь" и хотят стать предпринимателями, могут получить субсидию в размере до 7 млн сумов за счет Фонда привлечения населения к предпринимательству или до 10 млн сумов за счет Фонда "Женской тетради".Женщины могут получать наличными кредиты до 5 млн сумов.Предприниматель, открывший надомничество и сохранивший занятость в льготный период не менее 70% работниц из "Женской тетради", освобождается от уплаты аренды за помещения госсобственности до 1 октября 2027 года. В случае, если он принял на работу не менее пяти женщин из "Женской тетради", сумма аренды сокращается на 50%.Женщинам, начинающим свое дело, предоставляется субсидия в размере 10 млн сумов.СемьяДетей одиноких женщин, включенных в "Женскую тетрадь" принимают в детский сад по льготному списку.ОбразованиеЕжегодно по рекомендации Комитета семьи и женщин органы власти на местах финансируют на безвозмездной основе образовательные контракты 2 100 студенток из нуждающихся семей, сирот или оставшихся без попечения родителей.Для выделения образовательных кредитов женщинам из семей, включенных в "Единый реестр соцзащиты", залог и поручительство не требуются. Основная часть этого кредита погашается в течение семи лет с седьмого месяца после окончания обучения.Женщины могут отучиться в колледжах и техникумах в сферах строительства, транспортной, коммунальной, сельского хозяйства и оказания услуг полностью на основе госгранта. Студентки с детьми до 3-х лет имеют возможность обучаться дистанционно.Государство оплачивает магистратуру всех девушек.На обучение в "Темурбеклар мактаби" Нацгвардии с 2024/2025 учебного года теперь принимают и женщин. Одним из основных требований является наличие гражданства Узбекистана.Также в перспективе:Для обучения женщин современным профессиям в таких областях, как предпринимательство, маркетинг, графический дизайн запустят платформу "Академия девушек", на базе которой будут проводить конкурсы, проекты, стажировки, организовывать работу учебных лагерей.В образовательных учреждениях откроют учебные курсы для развития предпринимательской деятельности и оказания методической помощи женщинам, которые начинают заниматься надомным трудом и ремесленничеством. До 70% учебных расходов на каждую выпускницу покроет государство.КарьераЖенщины могут работать в органах самоуправления граждан в должности делопроизводителя сроком до 11 месяцев на основе оплачиваемых общественных работ.Число женщин должно составлять не менее 40% от числа кандидатов в депутаты, выдвинутых от политпартии по одномандатным избирательным округам, а также на основе списка партии. При этом не менее двух из пяти кандидатов в списке партии должны быть женщинами.В течение 6-ти месяцев работодатели, принявшие на работу женщин с инвалидностью, получают субсидию в размере не менее 2 БРВ.Женщина получает отпуск по беременности и родам продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 дней после родов. В случае осложненных родов или при рождении двух или более детей — дают 70 календарных дней. Ей выплачивают пособия в размере, установленном законом, но не менее 75% от средней месячной з/п.По желанию женщины могут работать в декрете на условиях неполного рабочего времени или по соглашению с работодателем на дому. При этом также получают пособия.В период декрета за женщиной сохраняется ее место работы. Эти отпуска включают в трудовой стаж. В стаж работы, дающий право на последующий ежегодный трудовой отпуск, время отпусков по уходу за ребенком не засчитывается.Беременные женщины, а также женщины, имеющие детей до трех лет, не могут быть уволены вследствие сокращения штата. Женщины, уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда, сокращением штата либо ликвидацией предприятия, могут выйти на пенсию в 53 года при стаже не менее 20 лет.В перспективе:В каждой махалле откроют центры по обеспечению занятости и оздоровлению женщин. Они будут выделять грант до 3 млн сумов на каждую безработную женщину, которую трудоустроят.Пенсии и пособияЖенщины, потерявшие кормильца, не платят родительский взнос в государственные детсады. Государство выделяет субсидии негосударственным детсадам на воспитание детей в возрасте до трех лет.При рождении ребенка женщины получают пособие в 2-кратном размере БРВ.ЗдоровьеНа основании рекомендаций детям женщин из "Женской тетради" выделяют субсидии на расходы, связанные с лечением в стране или за рубежом, в размере не более 50 БРВ.В случаях, когда включенные в "Женскую тетрадь" женщины или их несовершеннолетние дети нуждаются в средствах на лечение, расходы покроет Фонд "Женской тетради". Он возместит до 20 БРВ на доставку лекарств и до 100 БРВ на сложные хирургические операции. Защита правКомитет семьи и женщин не платит госпошлину в судах по гражданским делам и административных судах, если в пределах своих полномочий подает заявления (жалобы) и иски в суды о правах и законных интересах женщин.При оплате доступного жилья, предоставляемого нуждающимся женщинам, 10% покрывает Государственный целевой фонд поддержки женщин, организация, в которой работает женщина, и другие источники (в качестве первоначального взноса). Остальное (90%) покрывают за счет льготных кредитов банков.

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