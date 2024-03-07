https://uz.sputniknews.ru/20240307/xiva-status-turizm-gorod-42832726.html
Новый статус Хивы — туристический город исламского мира
Новый статус Хивы — туристический город исламского мира
Sputnik Узбекистан
Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо
2024-03-07T16:30+0500
2024-03-07T16:30+0500
2024-03-07T16:47+0500
узбекистан
хива
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Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА. В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов. По словам первого заместителя председателя Комитета по туризму Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС. Как новый статус может изменить древний город и сколько российских туристов побывали в Хиве в 2023 году — в видео Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
хива статус 2024 год сертификат генсек оис
хива статус 2024 год сертификат генсек оис
Новый статус Хивы — туристический город исламского мира
16:30 07.03.2024 (обновлено: 16:47 07.03.2024)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо.
Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА. В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов. По словам первого заместителя председателя Комитета по туризму Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС.
"Хива известна всему исламскому миру, и эта организация дает дополнительный импульс популяризации этого города. Мы планируем увеличить количество туристов в Хиву до 1 млн человек в год", — рассказал Абдусаломов.
Как новый статус может изменить древний город и сколько российских туристов побывали в Хиве в 2023 году — в видео Sputnik Узбекистан.