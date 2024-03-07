https://uz.sputniknews.ru/20240307/xiva-status-turizm-gorod-42832726.html

Новый статус Хивы — туристический город исламского мира

Новый статус Хивы — туристический город исламского мира

Sputnik Узбекистан

Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо

2024-03-07T16:30+0500

2024-03-07T16:30+0500

2024-03-07T16:47+0500

узбекистан

хива

видео

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42833197_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0ee3b08ad20d176810b471f2e6429eb.jpg

Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА. В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов. По словам первого заместителя председателя Комитета по туризму Жамшида Абдусаломова, около 20% из них являются представителями государств-членов ОИС. Как новый статус может изменить древний город и сколько российских туристов побывали в Хиве в 2023 году — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

хива статус 2024 год сертификат генсек оис