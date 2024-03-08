https://uz.sputniknews.ru/20240308/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jenschin-s-8-marta-42841667.html

Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

Sputnik Узбекистан

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня и поздравил женщин нашей страны.

2024-03-08T09:42+0500

2024-03-08T09:42+0500

2024-03-08T10:01+0500

общество

узбекистан

8 марта

международный женский день 8 марта

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвященная Международному женскому дню. В церемонии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Президент в своем выступлении выразил искреннюю любовь и глубокое уважение женщинам.В рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" осуществляются широкие меры по повышению активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.Это проявляется во всех сферах. Например, в политической сфере. В Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. На сегодняшний день доля женщин в государственном управлении увеличилась с 27 процентов в 2017 году до 35 процентов.Также достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства. За последние пять лет в Узбекистане количество деловых женщин удвоилось, число предпринимательниц, открывших свое дело, превысило 205 тысяч. Кроме того, почти 200 тысяч женщин были обучены различным профессиям и предпринимательству. Более 400 тысяч были обеспечены работой.Уделяется большое внимание реализации потенциала девушек. Сегодня в высших учебных заведениях обучается около 1 миллиона 300 тысяч студентов, более половины из которых – девушки. Девушки из малообеспеченных семей принимаются на обучение по дополнительным государственным грантам. Для них предусмотрены льготные образовательные кредиты, покрытие расходов на оплату контракта для нуждающихся в социальной защите.Женщины страны достигают больших успехов и в науке. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта "Один миллион программистов".В ежегодном докладе "Женщины, бизнес и закон" по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.Президент искренне поздравил участвующих в праздничном мероприятии иностранных послов и представителей международных организаций.Постановлением президента Узбекистана 28 девушкам была присуждена Государственная премия имени Зулфии, а в соответствии с указом активные женщины из различных сфер удостоены орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.

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мирзиёев поздравление 8 марта