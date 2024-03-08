Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240308/shavkat-mirziyoev-pozdravil-jenschin-s-8-marta-42841667.html
Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта
Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта
Sputnik Узбекистан
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня и поздравил женщин нашей страны.
2024-03-08T09:42+0500
2024-03-08T10:01+0500
общество
узбекистан
8 марта
международный женский день 8 марта
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/08/42841455_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5c47689db3cf456a5566aec9b6bb6fc3.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвященная Международному женскому дню. В церемонии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Президент в своем выступлении выразил искреннюю любовь и глубокое уважение женщинам.В рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" осуществляются широкие меры по повышению активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.Это проявляется во всех сферах. Например, в политической сфере. В Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. На сегодняшний день доля женщин в государственном управлении увеличилась с 27 процентов в 2017 году до 35 процентов.Также достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства. За последние пять лет в Узбекистане количество деловых женщин удвоилось, число предпринимательниц, открывших свое дело, превысило 205 тысяч. Кроме того, почти 200 тысяч женщин были обучены различным профессиям и предпринимательству. Более 400 тысяч были обеспечены работой.Уделяется большое внимание реализации потенциала девушек. Сегодня в высших учебных заведениях обучается около 1 миллиона 300 тысяч студентов, более половины из которых – девушки. Девушки из малообеспеченных семей принимаются на обучение по дополнительным государственным грантам. Для них предусмотрены льготные образовательные кредиты, покрытие расходов на оплату контракта для нуждающихся в социальной защите.Женщины страны достигают больших успехов и в науке. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта "Один миллион программистов".В ежегодном докладе "Женщины, бизнес и закон" по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.Президент искренне поздравил участвующих в праздничном мероприятии иностранных послов и представителей международных организаций.Постановлением президента Узбекистана 28 девушкам была присуждена Государственная премия имени Зулфии, а в соответствии с указом активные женщины из различных сфер удостоены орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/08/42841455_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e550177f36bbcb4e87455d59ed898f40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мирзиёев поздравление 8 марта
мирзиёев поздравление 8 марта

Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта

09:42 08.03.2024 (обновлено: 10:01 08.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня и поздравил женщин страны.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвященная Международному женскому дню. В церемонии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент в своем выступлении выразил искреннюю любовь и глубокое уважение женщинам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мы каждый год ждем этот день с нетерпением, с особой теплотой в наших сердцах. В этот праздничный день все мы преклоняемся перед величием матери, высокочтимой женщины, подарившей нам жизнь, окружившей любовью и воспитавшей нас. Ведь уважение чести и достоинства человека начинается прежде всего с уважения к нашим дорогим женщинам, – сказал Мирзиёев.
В рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" осуществляются широкие меры по повышению активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Это проявляется во всех сферах. Например, в политической сфере. В Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. На сегодняшний день доля женщин в государственном управлении увеличилась с 27 процентов в 2017 году до 35 процентов.
Также достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства. За последние пять лет в Узбекистане количество деловых женщин удвоилось, число предпринимательниц, открывших свое дело, превысило 205 тысяч. Кроме того, почти 200 тысяч женщин были обучены различным профессиям и предпринимательству. Более 400 тысяч были обеспечены работой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Уделяется большое внимание реализации потенциала девушек. Сегодня в высших учебных заведениях обучается около 1 миллиона 300 тысяч студентов, более половины из которых – девушки. Девушки из малообеспеченных семей принимаются на обучение по дополнительным государственным грантам. Для них предусмотрены льготные образовательные кредиты, покрытие расходов на оплату контракта для нуждающихся в социальной защите.
Женщины страны достигают больших успехов и в науке. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта "Один миллион программистов".
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Несмотря на трудности, мы находим дополнительные возможности, создаем условия для развития социальных сфер, реализации потенциала женщин и девушек и обязательно продолжим эту работу. Ведь обучение женщин, в том числе девочек, получение ими высшего образования, обретение профессии послужит во имя счастья семьи, развития детей, процветания всего общества в целом, – сказал Шавкат Мирзиёев.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ежегодном докладе "Женщины, бизнес и закон" по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.
Президент искренне поздравил участвующих в праздничном мероприятии иностранных послов и представителей международных организаций.
Постановлением президента Узбекистана 28 девушкам была присуждена Государственная премия имени Зулфии, а в соответствии с указом активные женщины из различных сфер удостоены орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2024
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0