Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с 8 марта
09:42 08.03.2024 (обновлено: 10:01 08.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев принял участие в праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня и поздравил женщин страны.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. В Ташкенте состоялась торжественная церемония, посвященная Международному женскому дню. В церемонии принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент в своем выступлении выразил искреннюю любовь и глубокое уважение женщинам.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Мы каждый год ждем этот день с нетерпением, с особой теплотой в наших сердцах. В этот праздничный день все мы преклоняемся перед величием матери, высокочтимой женщины, подарившей нам жизнь, окружившей любовью и воспитавшей нас. Ведь уважение чести и достоинства человека начинается прежде всего с уважения к нашим дорогим женщинам, – сказал Мирзиёев.
В рамках Стратегии "Узбекистан – 2030" осуществляются широкие меры по повышению активности женщин, охране материнства и детства, утверждению гендерного равенства, обеспечению прав и интересов женщин.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Это проявляется во всех сферах. Например, в политической сфере. В Избирательном кодексе закреплено, что число женщин должно составлять не менее 40 процентов кандидатов в депутаты, или не менее 2 из каждых 5 кандидатов. На сегодняшний день доля женщин в государственном управлении увеличилась с 27 процентов в 2017 году до 35 процентов.
Также достигнуты значительные результаты в расширении экономических возможностей женщин, развитии женского предпринимательства. За последние пять лет в Узбекистане количество деловых женщин удвоилось, число предпринимательниц, открывших свое дело, превысило 205 тысяч. Кроме того, почти 200 тысяч женщин были обучены различным профессиям и предпринимательству. Более 400 тысяч были обеспечены работой.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Уделяется большое внимание реализации потенциала девушек. Сегодня в высших учебных заведениях обучается около 1 миллиона 300 тысяч студентов, более половины из которых – девушки. Девушки из малообеспеченных семей принимаются на обучение по дополнительным государственным грантам. Для них предусмотрены льготные образовательные кредиты, покрытие расходов на оплату контракта для нуждающихся в социальной защите.
Женщины страны достигают больших успехов и в науке. За последние семь лет 5 247 женщин получили ученые звания. Девушки составляют 47 процентов участников проекта "Один миллион программистов".
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
Несмотря на трудности, мы находим дополнительные возможности, создаем условия для развития социальных сфер, реализации потенциала женщин и девушек и обязательно продолжим эту работу. Ведь обучение женщин, в том числе девочек, получение ими высшего образования, обретение профессии послужит во имя счастья семьи, развития детей, процветания всего общества в целом, – сказал Шавкат Мирзиёев.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.
В ежегодном докладе "Женщины, бизнес и закон" по 10 показателям оценивается положение дел в 190 государствах мира. В новом индексе успешными признаны осуществленные в стране реформы в сфере трудовых отношений и борьбы с насилием в семье. Было отмечено, что в этом направлении Узбекистан достиг хорошего результата.
Президент искренне поздравил участвующих в праздничном мероприятии иностранных послов и представителей международных организаций.
Постановлением президента Узбекистана 28 девушкам была присуждена Государственная премия имени Зулфии, а в соответствии с указом активные женщины из различных сфер удостоены орденов и медалей. На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.
Праздничное мероприятие по случаю Международного женского дня.