https://uz.sputniknews.ru/20240308/skolko-produktov-mojno-kupit-po-tsene-odnoy-rozy-42843108.html

Сколько продуктов можно купить по цене одной розы

Сколько продуктов можно купить по цене одной розы

Sputnik Узбекистан

Накануне 8 марта мы посчитали, сколько продуктов можно купить по цене одной розы.

2024-03-08T12:12+0500

2024-03-08T12:12+0500

2024-03-08T14:01+0500

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узбекистан

8 марта

международный женский день 8 марта

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Традиционно в этот день дарят цветы. Но сегодня они стоят значительно дороже, чем обычно.Корреспондент Sputnik Узбекистан прошелся по цветочным магазинам, чтобы сопоставить цену одного цветка со стоимостью некоторых продуктов.Средняя стоимость одной розы в Ташкенте составляет целых 70 тыс. сумов.Подробнее – в нашей инфографике.

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сколько продуктов можно купить по цене одной розы