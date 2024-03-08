https://uz.sputniknews.ru/20240308/skolko-produktov-mojno-kupit-po-tsene-odnoy-rozy-42843108.html
Сколько продуктов можно купить по цене одной розы
Сколько продуктов можно купить по цене одной розы
Sputnik Узбекистан
Накануне 8 марта мы посчитали, сколько продуктов можно купить по цене одной розы.
2024-03-08T12:12+0500
2024-03-08T12:12+0500
2024-03-08T14:01+0500
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узбекистан
8 марта
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Традиционно в этот день дарят цветы. Но сегодня они стоят значительно дороже, чем обычно.Корреспондент Sputnik Узбекистан прошелся по цветочным магазинам, чтобы сопоставить цену одного цветка со стоимостью некоторых продуктов.Средняя стоимость одной розы в Ташкенте составляет целых 70 тыс. сумов.Подробнее – в нашей инфографике.
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сколько продуктов можно купить по цене одной розы
сколько продуктов можно купить по цене одной розы
Сколько продуктов можно купить по цене одной розы
12:12 08.03.2024 (обновлено: 14:01 08.03.2024)
Накануне 8 марта мы посчитали, сколько продуктов можно купить по цене одной розы.
Традиционно в этот день дарят цветы. Но сегодня они стоят значительно дороже, чем обычно.
Корреспондент Sputnik Узбекистан прошелся по цветочным магазинам, чтобы сопоставить цену одного цветка со стоимостью некоторых продуктов.
Средняя стоимость одной розы в Ташкенте составляет целых 70 тыс. сумов.
Подробнее – в нашей инфографике.