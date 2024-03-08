https://uz.sputniknews.ru/20240308/sobakam-mojno-doveryat-a-lyudyam-nelzya-kinolog-42842991.html
Без любви работать в этой профессии невозможно — кинолог
Без любви работать в этой профессии невозможно — кинолог
Sputnik Узбекистан
Собакам можно доверять, а людям нельзя – кинолог
2024-03-08T17:36+0500
2024-03-08T17:36+0500
2024-03-08T19:12+0500
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"Увидеть женщин в этой сфере многим людям показалось достижением. Меня пытались отговорить от этого. Но мне удалось это сделать благодаря моей любви к животным", - сказала она. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан она также поделилась интересными событиями в рабочем процессе. Подробнее в нашем видеоролике.
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узбекистан кинолог собака
узбекистан кинолог собака
Без любви работать в этой профессии невозможно — кинолог
17:36 08.03.2024 (обновлено: 19:12 08.03.2024)
Эксклюзив
Любительница животных испытала множество трудностей, когда вошла в кинологическую сферу.
"Увидеть женщин в этой сфере многим людям показалось достижением. Меня пытались отговорить от этого. Но мне удалось это сделать благодаря моей любви к животным", - сказала она.
В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан она также поделилась интересными событиями в рабочем процессе. Подробнее в нашем видеоролике.