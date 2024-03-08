https://uz.sputniknews.ru/20240308/sobakam-mojno-doveryat-a-lyudyam-nelzya-kinolog-42842991.html

Без любви работать в этой профессии невозможно — кинолог

Без любви работать в этой профессии невозможно — кинолог

Sputnik Узбекистан

Собакам можно доверять, а людям нельзя – кинолог

2024-03-08T17:36+0500

2024-03-08T17:36+0500

2024-03-08T19:12+0500

мультимедиа

видео

8 марта

международный женский день 8 марта

узбекистан

кинолог

женщины

женщина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/07/42839064_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7ee17720c6c80806ded5f4bde6d7d24d.jpg

"Увидеть женщин в этой сфере многим людям показалось достижением. Меня пытались отговорить от этого. Но мне удалось это сделать благодаря моей любви к животным", - сказала она. В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан она также поделилась интересными событиями в рабочем процессе. Подробнее в нашем видеоролике.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан кинолог собака