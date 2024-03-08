https://uz.sputniknews.ru/20240308/svoyu-pervuyu-zarplatu-voditelya-avtobusa-ya-potrachu-na-uchebu-docheri-42844310.html
Первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане: зарплату потрачу на учебу дочери
Первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане: зарплату потрачу на учебу дочери
Sputnik Узбекистан
Саодат Шерматова – первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане. В настоящее время она проходит испытательный срок под наблюдением опытных водителей автобусов.
2024-03-08T20:55+0500
2024-03-08T20:55+0500
2024-03-08T21:00+0500
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Своими впечатлениями она поделилась в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Подробнее в видеоролике Sputnik.
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первая женщина-водитель автобуса в узбекистане
первая женщина-водитель автобуса в узбекистане
Первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане: зарплату потрачу на учебу дочери
20:55 08.03.2024 (обновлено: 21:00 08.03.2024)
Эксклюзив
Саодат Шерматова – первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане. В настоящее время она проходит испытательный срок под наблюдением опытных водителей автобусов.
Своими впечатлениями она поделилась в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан.
Подробнее в видеоролике Sputnik.