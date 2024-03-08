https://uz.sputniknews.ru/20240308/svoyu-pervuyu-zarplatu-voditelya-avtobusa-ya-potrachu-na-uchebu-docheri-42844310.html

Первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане: зарплату потрачу на учебу дочери

Первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане: зарплату потрачу на учебу дочери

Sputnik Узбекистан

Саодат Шерматова – первая женщина-водитель автобуса в Узбекистане. В настоящее время она проходит испытательный срок под наблюдением опытных водителей автобусов.

2024-03-08T20:55+0500

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Своими впечатлениями она поделилась в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан. Подробнее в видеоролике Sputnik.

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Sputnik Узбекистан

первая женщина-водитель автобуса в узбекистане