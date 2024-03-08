https://uz.sputniknews.ru/20240308/top-10-podarkov-kotorye-uzbekistanki-xotyat-poluchit-na-8-marta-42842431.html

ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

Sputnik Узбекистан

ТОП-10 подарков, которые узбекистанки хотят получить на 8 марта

2024-03-08T10:37+0500

2024-03-08T10:37+0500

2024-03-08T10:37+0500

8 марта

общество

узбекистан

подарок

поздравление

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Цветы, конфеты, духи и туалетные наборы – привычные подарки на 8-е марта, которые хоть раз получала каждая женщина. Выбрать презент для прекрасного пола бывает сложно из-за нехватки идей или ограниченного бюджета. В преддверии праздников корреспондент Sputnik Узбекистан решила узнать, какие подарки узбекистанки хотели бы получить на 8-е марта и собрала подборку идей на разный бюджет.1. Умная колонкаСтавший популярным в социальных сетях мультимедийный гаджет выполняет голосовые команды владельца. С девайсом можно поговорить на разные темы, попросить включить и выключить музыку, задать любой вопрос и получить ответ, а также послушать новости и получить предупреждение о пробках на дорогах. Кроме того, по наблюдениям родителей, разговаривать с умным гаджетом нравится и детям.Стоимость: от 1 млн 599 тыс.2. Сертификат в Спа или магазинЕще одним желанным подарком стал сертификат на процедуры по уходу за собой. Девушки не прочь получить сертификаты на массаж или услуги косметолога. В том числе часть опрошенных хотела бы получить сертификат в магазин брендовой, дорогой косметики.Стоимость: от 250 тыс.3. Гаджеты для волосСреди самых желанных – мультистайлер, фен, плойка. Главное - обратить внимание на качество продукта. Покупать приборы на базаре или в непроверенных магазинах точно не стоит, как и экономить на покупке. Как нам рассказали в магазине бытовой техники, цена устройств для волос определяется из качества изделий и того, какой вред они наносят волосам. Чем меньше вреда для волос, тем дороже устройство.Стоимость: от 500 тыс.4. Бьюти-подушкаПоможет владелице сохранить красоту и уменьшить отечность после сна. Бьюти-подушка — это разновидность ортопедических подушек, у которой могут быть разные формы и покрытие. Как правило, такие подушки имеют эффект памяти и поддерживают лицо в правильном положении. Пользовательницы таких подушек в своих отзывах рассказывают, что меньше чувствуют боли в области шеи, а также заметили, что заломов на шее и лице после пробуждения стало меньше. Кроме того, о плюсах таких подушек говорят и стилисты. Они рекомендуют остановить выбор на подушке с шелковой наволочкой, которая положительно влияет на качество волос.Стоимость: от 220 тыс. сумов5. АксессуарыЧехол для ноутбука, планшета и телефона также стал желанным подарком для девушек. Он может быть выполнены из кожи, материала или пластика. Кроме того, многие современные чехлы для ноутбуков трансформируются в самостоятельный аксессуар и заменяют сумочку.Стоимость: от 200 тыс. сумов6.Ассорти чая или шоколадаНабор чая хороших сортов или ассорти бельгийского шоколада могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к основному. Если хочется добавить креатива, то можно подарить набор для чайной церемонии или статуэтку из шоколада.Стоимость: от 250 тыс. сумов7. Картина по номерамЧтобы раскрасить такую картину, не требуется навыков в изобразительном искусстве, а законченное полотно украсит интерьер дома. Однако стоит обратить внимание на уровни. Они зависят от величины деталей, которые необходимо закрасить. Чем мельче детали, тем сложнее уровень. Если получатель подарка не увлекается подобной живописью, то лучше выбрать 1-2 уровень сложности.Стоимость: от 80 тыс. сумов8. Телефон, планшет, ноутбукУстройства, без которых сегодня не обходится практически каждый человек, по-прежнему в топе желанных подарков. Покупать технику лучше всего у сертифицированных продавцов, сохранив чек о покупке на случай поломки или возврата устройства.Стоимость: от 2,5 млн сумов9. Подписка на сервисыДарить подписку предпочтительней школьникам или студентам. Именно они, согласно опросу, не отказались бы получить такой презент. Выбор большой. Это могут быть премиум-подписка в мессенджере, учебный курс по программированию или сервис онлайн-кинотеатра. Порадовать таким подарком можно из любой точки мира.Стоимость: от 50 тыс. сумов10. УкрашенияКлассика, которая не теряет своей актуальности. Девушки хотят получить серьги, браслеты, кольца или подвески. Чтобы сделать подарок уникальным, можно нанести гравировку инициалов или особой даты. Выбирать металл, из которого будет выполнено украшение, и его стиль следует с особой внимательностью, чтобы не прогадать со вкусом получательницы.Стоимость: от 200 тыс. сумов

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топ-10 подарков 8 марта