https://uz.sputniknews.ru/20240308/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-strany-v-vengrii-42841170.html
Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии
Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии
Sputnik Узбекистан
Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии
2024-03-08T09:14+0500
2024-03-08T09:14+0500
2024-03-08T09:14+0500
венгрия
узбекистан
мид узбекистана
посол
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/0a/27959264_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_6105679f63975aa5187f9b79bd4c3ff9.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией Будапеште, сообщает ИА "Дунё".7 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Ойбек Шахавдинов прибыл в столицу Венгрии.До своего назначения в Будапешт Ойбек Шахавдинов занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза в Министерстве иностранных дел.Он является выпускником Университета Бирмингема в Великобритании, а также Ташкентского государственного юридического университета, где получил степень магистра. Ойбек Шахавдинов также прошёл курсы по подготовке переводчиков в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).Он начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 2004 году в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, затем работал референтом в Управлении по сотрудничеству со странами Европы, прошёл через все ступени дипломатической службы, став начальником управления, и также работал в Посольстве Узбекистана в Брюсселе.
венгрия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/0a/27959264_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_a06383dec7c45bfb88af3c5ad0e41ce9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан первого посла страны в венгрии
узбекистан первого посла страны в венгрии
Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии
Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik.
Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией Будапеште, сообщает
ИА "Дунё".
7 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Ойбек Шахавдинов прибыл в столицу Венгрии.
До своего назначения в Будапешт Ойбек Шахавдинов занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза в Министерстве иностранных дел.
Он является выпускником Университета Бирмингема в Великобритании, а также Ташкентского государственного юридического университета, где получил степень магистра. Ойбек Шахавдинов также прошёл курсы по подготовке переводчиков в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).
Он начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 2004 году в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, затем работал референтом в Управлении по сотрудничеству со странами Европы, прошёл через все ступени дипломатической службы, став начальником управления, и также работал в Посольстве Узбекистана в Брюсселе.