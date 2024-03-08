https://uz.sputniknews.ru/20240308/uzbekistan-naznachil-pervogo-posla-strany-v-vengrii-42841170.html

Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии

Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии

Sputnik Узбекистан

Узбекистан назначил первого посла страны в Венгрии

2024-03-08T09:14+0500

2024-03-08T09:14+0500

2024-03-08T09:14+0500

венгрия

узбекистан

мид узбекистана

посол

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Ойбек Шахавдинов стал первым послом Узбекистана в Венгрии с резиденцией Будапеште, сообщает ИА "Дунё".7 марта вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Ойбек Шахавдинов прибыл в столицу Венгрии.До своего назначения в Будапешт Ойбек Шахавдинов занимал должность начальника Управления по сотрудничеству со странами Европы и институтами Евросоюза в Министерстве иностранных дел.Он является выпускником Университета Бирмингема в Великобритании, а также Ташкентского государственного юридического университета, где получил степень магистра. Ойбек Шахавдинов также прошёл курсы по подготовке переводчиков в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).Он начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел в 2004 году в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, затем работал референтом в Управлении по сотрудничеству со странами Европы, прошёл через все ступени дипломатической службы, став начальником управления, и также работал в Посольстве Узбекистана в Брюсселе.

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узбекистан первого посла страны в венгрии