https://uz.sputniknews.ru/20240308/v-tashkente-sostoitsya-konferentsiya-po-vnedreniyu-texnologiy-iz-rossii-v-neftegazovoy-otrasli-42842864.html

В Ташкенте состоится конференция по внедрению технологий из России в нефтегазовой отрасли

В Ташкенте состоится конференция по внедрению технологий из России в нефтегазовой отрасли

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане проведут конференцию по внедрению технологий из РФ в нефтегазовой отрасли

2024-03-08T15:58+0500

2024-03-08T15:58+0500

2024-03-08T15:58+0500

узбекнефтегаз

узбекистан

экономика

конференция

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/109/00/1090029_0:1:1501:845_1920x0_80_0_0_6cdd2cd48861736ce838ab71af78ed48.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Международная конференция, организованная российским Институтом нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), состоится в Ташкенте 13-15 марта, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз" - соорганизатора мероприятия.На конференции планируется обсудить современные технологии, применяемые в ходе геологоразведки, производства и логистики предприятиями из Узбекистана и России в нефтегазовой и энергетической отраслях.Участникам мероприятия будут представлены более 170 технических стандартов ИНТИ, а также возможности их внедрения в Узбекистане при разработке и использовании нефтегазового оборудования, добавили в пресс-службе.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2022 году поставил перед министерством энергетики и "Узбекнефтегазом" задачу активизировать разведку и освоение нефтегазовых площадей в республике с привлечением иностранных компаний, в том числе из России.Мощности предприятий нефтегазовой отрасли Узбекистана ранее позволяли обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в стране в 2023 году по сравнению с годом ранее снизилась на 9,6%, до 46,71 миллиарда кубометров, нефти – на 2,3%, до 770,1 тысячи тонн.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан конференция по внедрению технологий из рф в нефтегазовой отрасли