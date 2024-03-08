https://uz.sputniknews.ru/20240308/vladimir-putin-pomiloval-52-osujdennye-jenschiny-42847532.html

Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины

Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины

Sputnik Узбекистан

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин

2024-03-08T18:44+0500

2024-03-08T18:44+0500

2024-03-08T18:44+0500

россия

владимир путин

помилование

8 марта

международный женский день 8 марта

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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля.При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности, отмечает его пресс-служба. Прежде всего президент помиловал осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.Путин отметил, что в этот день в каждой семье искренне поздравляют мам, жен, дочерей, бабушек и подруг.Как добавил президент, что женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и одновременно тщательно, учитывая все детали.Он отметил, что женщины справляются с целым ворохом забот, при этом оставаясь обворожительными и притягательными, поэтому ими невозможно не восхищаться.

россия

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент россии помиловал 52 осужденные женщины