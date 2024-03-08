https://uz.sputniknews.ru/20240308/vladimir-putin-pomiloval-52-osujdennye-jenschiny-42847532.html
Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины
Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины
Sputnik Узбекистан
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин
2024-03-08T18:44+0500
2024-03-08T18:44+0500
2024-03-08T18:44+0500
россия
владимир путин
помилование
8 марта
международный женский день 8 марта
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40609447_0:118:3013:1813_1920x0_80_0_0_a09893ff5fe0b8ff0eb0b8e664d25269.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля.При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности, отмечает его пресс-служба. Прежде всего президент помиловал осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.Путин отметил, что в этот день в каждой семье искренне поздравляют мам, жен, дочерей, бабушек и подруг.Как добавил президент, что женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и одновременно тщательно, учитывая все детали.Он отметил, что женщины справляются с целым ворохом забот, при этом оставаясь обворожительными и притягательными, поэтому ими невозможно не восхищаться.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/02/40609447_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_bd107fbd7b0956274802a7cbb64772e6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент россии помиловал 52 осужденные женщины
президент россии помиловал 52 осужденные женщины
Владимир Путин помиловал 52 осужденные женщины
Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили на сайте Кремля
.
При принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности, отмечает его пресс-служба. Прежде всего президент помиловал осужденных, имеющих несовершеннолетних детей, беременных, а также тех, чьи родственники участвуют в специальной военной операции.
Ранее Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.
Путин отметил, что в этот день в каждой семье искренне поздравляют мам, жен, дочерей, бабушек и подруг.
Как добавил президент, что женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и одновременно тщательно, учитывая все детали.
Он отметил, что женщины справляются с целым ворохом забот, при этом оставаясь обворожительными и притягательными, поэтому ими невозможно не восхищаться.