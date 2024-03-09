Эксперт: Жд коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень важен и нужен

"Он не может стать, просто в силу своей мультимодальности и дороговизны транспортных перевозок по нему, реальной альтернативой тому же Северному коридору. То есть, на самом деле Средний коридор – это то, что мы называем политизацией транспортных вопросов, транспортно-коммуникационных вопросов. Понятно, что он тоже будет развиваться, — сказал эксперт.