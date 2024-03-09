https://uz.sputniknews.ru/20240309/jeleznaya-doroga-koridor-kitay-kyrgyzstan-uzbekistan-ekspert-42847745.html
Эксперт: Жд коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень важен и нужен
Эксперт: Жд коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень важен и нужен
Sputnik Узбекистан
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев принял участие в видеомосте Бишкек – Астана – Ташкент из пресс-центра Sputnik Узбекистан
2024-03-09T18:05+0500
2024-03-09T18:05+0500
2024-03-09T18:05+0500
пресс-центр
кыргызстан
китай
узбекистан
бахтиёр эргашев
железная дорога
видео
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Железнодорожный коридор “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” очень важен и нужен. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев в ходе круглого стола "Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе", прошедшего в рамках видеомоста Бишкек – Астана – Ташкент. По словам Бахтиёра Эргашева, пока существует украинский кейс, система санкций и контрсанкций, есть необходимость искать новые транспортные альтернативные коридоры. И здесь железнодорожный коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень хорошо бы сработал, если бы он уже действовал.
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эксперт железнодорожный коридор китай кыргызстан узбекистан директор центр исследовательских инициатив man’o бахтиёр эргашев видеомост бишкек астана ташкент пресс-центр sputnik узбекистан
эксперт железнодорожный коридор китай кыргызстан узбекистан директор центр исследовательских инициатив man’o бахтиёр эргашев видеомост бишкек астана ташкент пресс-центр sputnik узбекистан
Эксперт: Жд коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень важен и нужен
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев принял участие в видеомосте Бишкек – Астана – Ташкент из пресс-центра Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Железнодорожный коридор “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” очень важен и нужен. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев в ходе круглого стола "Геополитика транспортных коридоров Центральной Азии на современном этапе", прошедшего в рамках видеомоста Бишкек – Астана – Ташкент.
"Он не может стать, просто в силу своей мультимодальности и дороговизны транспортных перевозок по нему, реальной альтернативой тому же Северному коридору. То есть, на самом деле Средний коридор – это то, что мы называем политизацией транспортных вопросов, транспортно-коммуникационных вопросов. Понятно, что он тоже будет развиваться, — сказал эксперт.
По словам Бахтиёра Эргашева, пока существует украинский кейс, система санкций и контрсанкций, есть необходимость искать новые транспортные альтернативные коридоры. И здесь железнодорожный коридор "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" очень хорошо бы сработал, если бы он уже действовал.