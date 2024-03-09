https://uz.sputniknews.ru/20240309/seminar-navoiyskaya-oblast-zaschita-naseleniye-chs-42850668.html

На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС

На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС

Sputnik Узбекистан

А также провели выставку специальной техники и пожарно-спасательного оборудования

2024-03-09T12:51+0500

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2024-03-09T12:57+0500

узбекистан

навоийская область

мчс

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели обучающий семинар, посвященный защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает МЧС Узбекистана.В нем приняли участие представители структурных подразделений министерства.В ходе семинара говорили также о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиях в подобных ситуациях. Кроме того, была проведена выставка специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.

узбекистан

навоийская область

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семинар навоийская область защита население чс выставка специальная техника пожарно-спасательное оборудование мчс