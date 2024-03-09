На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС
12:51 09.03.2024 (обновлено: 12:57 09.03.2024)
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
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А также провели выставку специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели обучающий семинар, посвященный защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает МЧС Узбекистана.
В нем приняли участие представители структурных подразделений министерства.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В ходе семинара говорили также о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиях в подобных ситуациях.
Кроме того, была проведена выставка специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС