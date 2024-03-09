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https://uz.sputniknews.ru/20240309/seminar-navoiyskaya-oblast-zaschita-naseleniye-chs-42850668.html
На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС
На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС
Sputnik Узбекистан
А также провели выставку специальной техники и пожарно-спасательного оборудования
2024-03-09T12:51+0500
2024-03-09T12:57+0500
узбекистан
навоийская область
мчс
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели обучающий семинар, посвященный защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает МЧС Узбекистана.В нем приняли участие представители структурных подразделений министерства.В ходе семинара говорили также о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиях в подобных ситуациях. Кроме того, была проведена выставка специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
узбекистан
навоийская область
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семинар навоийская область защита население чс выставка специальная техника пожарно-спасательное оборудование мчс
семинар навоийская область защита население чс выставка специальная техника пожарно-спасательное оборудование мчс

На семинаре в Навоийской области рассказали о защите населения от ЧС

12:51 09.03.2024 (обновлено: 12:57 09.03.2024)
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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А также провели выставку специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели обучающий семинар, посвященный защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщает МЧС Узбекистана.
В нем приняли участие представители структурных подразделений министерства.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
В ходе семинара говорили также о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиях в подобных ситуациях.
Кроме того, была проведена выставка специальной техники и пожарно-спасательного оборудования.
© Пресс-служба МЧС УзбекистанаВ Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
В Управлении по чрезвычайным ситуациям Навоийской области провели семинар, посвященный защите населения и территорий от ЧС
© Пресс-служба МЧС Узбекистана
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