https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-izmeneniye-poryadok-vydacha-posobiye-rojdeniye-rebenok-42854254.html
В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка
В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка
Sputnik Узбекистан
Кабмин внес изменения и дополнения в некоторые правительственные решения, направленные на совершенствование порядка выплаты некоторых социальных пособий
2024-03-09T16:04+0500
2024-03-09T16:04+0500
2024-03-09T16:04+0500
узбекистан
новорожденный
пособие
дети
ребенок
постановление
кабмин
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка, сообщает Norma.Согласно постановлению правительства, единоразовое пособие на первого ребенка будут выдавать всем женщинам.На второго ребенка – только тем женщинам, которые являются членами семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в "Единый реестр социальной защиты". Во всех остальных случаях пособие не выплачивается.Подать заявление на получение пособия можно в центрах госуслуг или через ЕПИГУ.
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узбекистан изменения порядок выдача пособие рождение ребенок кабмин совершенствование выплаты социальные пособия
узбекистан изменения порядок выдача пособие рождение ребенок кабмин совершенствование выплаты социальные пособия
В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка
Кабмин внес изменения и дополнения в некоторые правительственные решения, направленные на совершенствование порядка выплаты некоторых социальных пособий.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
В Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка, сообщает Norma
.
Согласно постановлению правительства, единоразовое пособие на первого ребенка будут выдавать всем женщинам.
На второго ребенка – только тем женщинам, которые являются членами семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в "Единый реестр социальной защиты".
Во всех остальных случаях пособие не выплачивается.
Подать заявление на получение пособия можно в центрах госуслуг или через ЕПИГУ.