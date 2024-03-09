https://uz.sputniknews.ru/20240309/uzbekistan-izmeneniye-poryadok-vydacha-posobiye-rojdeniye-rebenok-42854254.html

В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка

В Узбекистане изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка

Sputnik Узбекистан

Кабмин внес изменения и дополнения в некоторые правительственные решения, направленные на совершенствование порядка выплаты некоторых социальных пособий

2024-03-09T16:04+0500

2024-03-09T16:04+0500

2024-03-09T16:04+0500

узбекистан

новорожденный

пособие

дети

ребенок

постановление

кабмин

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля 2024 года изменится порядок выдачи пособия при рождении ребенка, сообщает Norma.Согласно постановлению правительства, единоразовое пособие на первого ребенка будут выдавать всем женщинам.На второго ребенка – только тем женщинам, которые являются членами семьи, внесенной к моменту рождения ребенка в "Единый реестр социальной защиты". Во всех остальных случаях пособие не выплачивается.Подать заявление на получение пособия можно в центрах госуслуг или через ЕПИГУ.

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