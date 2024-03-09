https://uz.sputniknews.ru/20240309/yeek-rabota-dokument-sozdaniye-obschiy-energorynok-42851781.html

ЕЭК продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки

ЕЭК продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки

Sputnik Узбекистан

Этот вопрос обсудили на прошедшем заседании Консультативного комитета по нефти и газу

2024-03-09T13:48+0500

2024-03-09T13:48+0500

2024-03-09T13:48+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки, сообщает пресс-служба комиссии.О подготовке документов, необходимых для формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС говорили участники состоявшегося 20-го заседания Консультативного комитета по нефти и газу.Оно прошло под председательством директора Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадима Закревского.Он отметил высокий уровень приоритетности скорейшего завершения работы над пакетом документов, регулирующим общие рынки энергоресурсов. В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по имеющимся разногласиям в этом направлении, а также вопросам энергобезопасности.Участники заседания отметили важность сближения подходов и необходимость скорейшего принятия решений на высоком уровне.Стороны договорились продолжить консультации на уровне руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики с последующим рассмотрением органами Союза.

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