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ЕЭК продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки
ЕЭК продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки
Sputnik Узбекистан
Этот вопрос обсудили на прошедшем заседании Консультативного комитета по нефти и газу
2024-03-09T13:48+0500
2024-03-09T13:48+0500
2024-03-09T13:48+0500
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки, сообщает пресс-служба комиссии.О подготовке документов, необходимых для формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС говорили участники состоявшегося 20-го заседания Консультативного комитета по нефти и газу.Оно прошло под председательством директора Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадима Закревского.Он отметил высокий уровень приоритетности скорейшего завершения работы над пакетом документов, регулирующим общие рынки энергоресурсов. В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по имеющимся разногласиям в этом направлении, а также вопросам энергобезопасности.Участники заседания отметили важность сближения подходов и необходимость скорейшего принятия решений на высоком уровне.Стороны договорились продолжить консультации на уровне руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики с последующим рассмотрением органами Союза.
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еэк работа документы регулирование общий энергорынок вопрос обсуждение заседание консультативный комитет нефть газ
еэк работа документы регулирование общий энергорынок вопрос обсуждение заседание консультативный комитет нефть газ
ЕЭК продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки
Этот вопрос обсудили на прошедшем заседании Консультативного комитета по нефти и газу.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) продолжает работу над документами, регулирующими общие энергорынки, сообщает пресс-служба
комиссии.
О подготовке документов, необходимых для формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов ЕАЭС говорили участники состоявшегося 20-го заседания Консультативного комитета по нефти и газу.
Оно прошло под председательством директора Департамента энергетики Евразийской экономической комиссии Вадима Закревского.
Он отметил высокий уровень приоритетности скорейшего завершения работы над пакетом документов, регулирующим общие рынки энергоресурсов.
"Принимая во внимание стратегическую значимость вопроса, необходимо скоординировать наши усилия для обеспечения своевременного выполнения принятых главами наших государств решений и достижения поставленных целей по энергетической интеграции к 2025 году", – почеркнул Закревский.
В ходе заседания состоялся конструктивный обмен мнениями по имеющимся разногласиям в этом направлении, а также вопросам энергобезопасности.
Участники заседания отметили важность сближения подходов и необходимость скорейшего принятия решений на высоком уровне.
Стороны договорились продолжить консультации на уровне руководителей уполномоченных органов в сфере энергетики с последующим рассмотрением органами Союза.