https://uz.sputniknews.ru/20240310/stalo-izvestno-kakim-byl-obem-vvp-na-dushu-naseleniya-2023-godu-uzbekistanye-42866362.html

Стало известно, каким был объем ВВП на душу населения в 2023 году в Узбекистане

Стало известно, каким был объем ВВП на душу населения в 2023 году в Узбекистане

Sputnik Узбекистан

По сравнению с 2022 годом объем внутреннего валового продукта в республике вырос на 3,8%.

2024-03-10T17:58+0500

2024-03-10T17:58+0500

2024-03-10T17:58+0500

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Агентство статистики Узбекистана опубликовало данные, согласно которым, объем внутреннего валового продукта на душу населения по итогам 2023 года составил 29 291 млн сумов, что эквивалентно $2 496 по текущему курсу.Данный показатель увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом.Кроме того, внешнеторговый товарооборот Узбекистана в 2023 году достиг $62,6 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $12,1 млрд, или на 23,9%.Экспорт за год вырос на 23,8% — до $24,4 млрд, импорт — до $38,1 млрд (+24%), а дефицит внешней торговли превысил $13,7 млрд.Читайте также Бюджет Узбекистана: Какие именно макроэкономические показатели будут расти

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