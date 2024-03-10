https://uz.sputniknews.ru/20240310/vo-vremya-mesyatsa-ramazan-tashkentye-vozlye-mechetey-budut-perekryvat-dorogi-42857555.html

Во время месяца Рамазан в Ташкенте возле мечетей будут перекрывать дороги

Во время месяца Рамазан в Ташкенте возле мечетей будут перекрывать дороги

Sputnik Узбекистан

Транспортное движение ограничат с 10 марта в период с 19.00 до 00.00. 10.03.2024, Sputnik Узбекистан

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ташкент

рамазан

мечеть

перекрытие дороги

намаз

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Во время священного месяца Рамазан в связи с вечерними молитвами в Ташкенте ограничат передвижение транспорта возле мечетей, сообщает пресс-служба городского ГУВД.В сообщении уточняется, что дороги будут перекрывать ежедневно с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.Где это будет:Мирзо-Улугбекский район:Бектемирский район:Яшнабадский район:Мирабадский район:Сергелийский район:Яккасарайский район:Янгихаётский район:Шайхантахурский район:Алмазарский район:Юнусабадский район:Учтепинский район:Чиланзарский район:Движение на данных участках разрешено только для спецтранспорта.

ташкент

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ташкент перекрытие улиц вечерние молитвы рамазан