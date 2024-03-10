Во время месяца Рамазан в Ташкенте возле мечетей будут перекрывать дороги
11:04 10.03.2024 (обновлено: 11:14 10.03.2024)
В Ташкенте ограничат движение автомобилей
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Транспортное движение ограничат с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Во время священного месяца Рамазан в связи с вечерними молитвами в Ташкенте ограничат передвижение транспорта возле мечетей, сообщает пресс-служба городского ГУВД.
В сообщении уточняется, что дороги будут перекрывать ежедневно с 10 марта в период с 19.00 до 00.00.
Где это будет:
Мирзо-Улугбекский район:
мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
мечеть Алибек, от улицы М. Авезова до улицы Хусейна Байкаро.
Яшнабадский район:
мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир;
мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк – Файзиобод до улицы 5-й проезд Файзиобод;
мечеть Куйлюк ота, от пересечения улиц ТКАД – Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийский район:
мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-й проезд Чоштепа;
мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели – Нугайкургон МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшан – Сагбан.
Яккасарайский район:
мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД – Файзли Ташкент до перекрестка МКАД – Кушбеги;
мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели – Яккасарай до перекрестка Яккасарай – Боги Бустон;
мечеть Ракат, от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.
Янгихаётский район:
мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД – Бинокор до въезда в махаллю "Пастдаргом".
Шайхантахурский район:
мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза – Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза – Бешкайрагач;
мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор – Камолон до перекрестка 2-й проезд Камолон – Устазода.
Алмазарский район:
мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан – Карасарай до перекрестка Карасарай – Абдулла Кадыри;
мечеть Исломобод, от пересечения МКАД – Сагбан до пересечения Нурафшан – Сагбан;
мечеть Дустджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан – 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули – Норазтепа.
Юнусабадский район:
мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфи – Катта Хирмонтепа;
мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек – Махорат до пересечения улиц Назарбек – 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор – Мукими до здания Олий Мажлиса;
мечеть Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми – Гавхар до улицы Согалли ота;
мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.
Движение на данных участках разрешено только для спецтранспорта.