https://uz.sputniknews.ru/20240311/besplatnoe-it-obrazovanie-v-uzbekistane-kak-poluchit-lgoty-42879078.html
Бесплатное IT-образование в Узбекистане: как получить льготы – инструкция
Бесплатное IT-образование в Узбекистане: как получить льготы – инструкция
Sputnik Узбекистан
С февраля 2024-го молодым специалистам возмещают до 100% затраченных средств на получение международного IT-сертификата. Процентная ставка зависит от уровня полученного образования. Sputnik Узбекистан рассказывает, как заполнить заявку и получить компенсацию
2024-03-11T18:10+0500
2024-03-11T18:10+0500
2024-03-11T18:10+0500
узбекистан
it-технологии
образование
льготы
документы
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. С февраля текущего года вернуть средства за получение международного IT-сертификата могут узбекистанцы в возрасте от 14 лет до 31 года. В зависимости от вида документа процент возмещенных средств может меняться. Так, при наличии профессионального и языкового сертификатов с уровнем владения языка выше B2 компенсируют 100% средств. Если у заявителя только профессиональный сертификат, то вернуть можно 60% потраченных денег. При наличии среднего и начального сертификата возвращают 40 – 30% потраченных средств. Кроме того, можно вернуть деньги за обучающий курс для получения международного сертификата.Кто может получить компенсацию?Вернуть средства смогут обучившиеся по одному из девяти направлений:Куда отправлять заявку?Отправить заявку и получить компенсацию можно с помощью портала "IT-таланты Узбекистана" и сайта госуслуг.Какие документы необходимы?Если кандидат младше 16 лет, то при заполнении заявки необходимо указать данные родителей или опекунов. Рассмотрение занимает 5 рабочих дней. Срок может увеличиться, если возникнут проблемы с верификацией сертификата. В случае одобрения заявки расходы заявителю возместят в течении 25 рабочих дней.
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан, it-технологии, образование, льготы, документы
узбекистан, it-технологии, образование, льготы, документы
Бесплатное IT-образование в Узбекистане: как получить льготы – инструкция
Элина Бекназарова
Корреспондент
С февраля 2024-го молодым специалистам возмещают до 100% затраченных средств на получение международного IT-сертификата. Процентная ставка зависит от уровня полученного образования. Sputnik Узбекистан рассказывает, как заполнить заявку и получить компенсацию.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. С февраля текущего года вернуть средства за получение международного IT-сертификата могут узбекистанцы в возрасте от 14 лет до 31 года. В зависимости от вида документа процент возмещенных средств может меняться. Так, при наличии профессионального и языкового сертификатов с уровнем владения языка выше B2 компенсируют 100% средств. Если у заявителя только профессиональный сертификат, то вернуть можно 60% потраченных денег. При наличии среднего и начального сертификата возвращают 40 – 30% потраченных средств. Кроме того, можно вернуть деньги за обучающий курс для получения международного сертификата.
Кто может получить компенсацию?
Вернуть средства смогут обучившиеся по одному из девяти направлений:
5.
искусственный интеллект
9.
системный администратор
Отправить заявку и получить компенсацию можно с помощью портала
"IT-таланты Узбекистана" и сайта
госуслуг.
Какие документы необходимы?
копия международного IT-сертификата, с даты выдачи которого прошло не более 180 дней (pdf)
копия квитанции об оплате, подтверждающая стоимость получения международного IT-сертификата (pdf)
информация о пластиковой карте, на которую будет переведена компенсация
копия международного языкового сертификата (pdf)
при заполнении анкеты о возмещении расходов за обучающий курс для получения международного IT-сертификата необходимо приложить копию документов, подтверждающих прохождение обучения (pdf)
Если кандидат младше 16 лет, то при заполнении заявки необходимо указать данные родителей или опекунов. Рассмотрение занимает 5 рабочих дней. Срок может увеличиться, если возникнут проблемы с верификацией сертификата. В случае одобрения заявки расходы заявителю возместят в течении 25 рабочих дней.