https://uz.sputniknews.ru/20240311/multimedia-vystavka-kollektsiya-savitskiy-42878563.html
Дневники Савицкого: как оживает искусство при помощи современных технологий
Дневники Савицкого: как оживает искусство при помощи современных технологий
Sputnik Узбекистан
Мультимедийная выставка работ из коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого объединяет несколько эпох и направлений искусства
2024-03-11T17:43+0500
2024-03-11T17:43+0500
2024-03-11T18:34+0500
видео
мультимедиа
выставка
государственный музей искусств имени игоря савицкого
культура
эксклюзив
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В Ташкенте открылась мультимедийная выставка работ, представленных в коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе.Экспозиция включает работы таких мастеров, как Усто Мумин, Уфиминцев, Караваев, Волков, Тансыкбаев, Лысенко и других. На картинах изображены посетители чайханы, танцы местных жителей под аккомпанемент национальных инструментов, накрытые дастарханы и простые люди, красота которых кроется в их несовершенстве. Таким образом посетители видят этнические особенности региона глазами именитых художников.Экспозиция объединяет несколько эпох и направлений искусства. Мастера отразили колорит и самобытность жизни в Узбекистане и Каракалпакстане.Выставка стала возможна благодаря работе научных экспертов Азизы Изамовой и Мариники Бабаназаровой, а также сотрудников Государственного музея искусств Каракалпакстана им. Игоря Савицкого и специалистов Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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савицкий мультимедийная выставка несколько эпох и направлений искусства
савицкий мультимедийная выставка несколько эпох и направлений искусства
Дневники Савицкого: как оживает искусство при помощи современных технологий
17:43 11.03.2024 (обновлено: 18:34 11.03.2024)
Эксклюзив
Мультимедийная выставка работ из коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого объединяет несколько эпох и направлений искусства.
В Ташкенте открылась мультимедийная выставка работ, представленных в коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе.
Экспозиция включает работы таких мастеров, как Усто Мумин, Уфиминцев, Караваев, Волков, Тансыкбаев, Лысенко и других.
На картинах изображены посетители чайханы, танцы местных жителей под аккомпанемент национальных инструментов, накрытые дастарханы и простые люди, красота которых кроется в их несовершенстве. Таким образом посетители видят этнические особенности региона глазами именитых художников.
Экспозиция объединяет несколько эпох и направлений искусства. Мастера отразили колорит и самобытность жизни в Узбекистане и Каракалпакстане.
Выставка стала возможна благодаря работе научных экспертов Азизы Изамовой и Мариники Бабаназаровой, а также сотрудников Государственного музея искусств Каракалпакстана им. Игоря Савицкого и специалистов Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.