https://uz.sputniknews.ru/20240311/multimedia-vystavka-kollektsiya-savitskiy-42878563.html

Дневники Савицкого: как оживает искусство при помощи современных технологий

Дневники Савицкого: как оживает искусство при помощи современных технологий

Sputnik Узбекистан

Мультимедийная выставка работ из коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого объединяет несколько эпох и направлений искусства

2024-03-11T17:43+0500

2024-03-11T17:43+0500

2024-03-11T18:34+0500

видео

мультимедиа

выставка

государственный музей искусств имени игоря савицкого

культура

эксклюзив

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В Ташкенте открылась мультимедийная выставка работ, представленных в коллекции Государственного музея искусств имени Игоря Савицкого в Нукусе.Экспозиция включает работы таких мастеров, как Усто Мумин, Уфиминцев, Караваев, Волков, Тансыкбаев, Лысенко и других. На картинах изображены посетители чайханы, танцы местных жителей под аккомпанемент национальных инструментов, накрытые дастарханы и простые люди, красота которых кроется в их несовершенстве. Таким образом посетители видят этнические особенности региона глазами именитых художников.Экспозиция объединяет несколько эпох и направлений искусства. Мастера отразили колорит и самобытность жизни в Узбекистане и Каракалпакстане.Выставка стала возможна благодаря работе научных экспертов Азизы Изамовой и Мариники Бабаназаровой, а также сотрудников Государственного музея искусств Каракалпакстана им. Игоря Савицкого и специалистов Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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савицкий мультимедийная выставка несколько эпох и направлений искусства