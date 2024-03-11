https://uz.sputniknews.ru/20240311/rossiya-pytaetsya-predotvratit-bolshuyu-voynu-v-evrope-42872538.html
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
Sputnik Узбекистан
Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7 марта — пресс-конференция главы Франции Эммануэля Макрона и президента Молдавии Майи Санду
2024-03-11T14:07+0500
2024-03-11T14:07+0500
2024-03-11T14:07+0500
колумнисты
россия
эммануэль макрон
майя санду
таможенный союз
владимир путин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0b/42872353_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b50d4f54373700d910516914afd63ded.jpg
Гуцул просила у президента России защиты от "беззаконных действий" властей Молдовы, а Макрон обещал этим самым властям усилить военное и экономическое сотрудничество.Молдова выбрана "полем битвы" двух континентальных держав неслучайно. Геополитически — это зона фронтира, т. е. гибкого перехода от русской цивилизации к европейской. Поэтому этнический состав государства пестрый, а политические предпочтения противоречивы.Гагаузия представляет собой автономию в составе Молдовы, возникла при помощи России еще в имперский период и традиционно ориентирована на нашу страну. Так, при распаде СССР автономия высказывалась за сохранение Союза, а в 2014 году состоялся плебисцит, по итогам которого 98 процентов избирателей поддержали вхождение в Таможенный союз и "отложенный статус автономии", дающий право Гагаузии выйти из состава Республики Молдовы, если та утратит независимость.Неудивительно, что власти Кишинева не признали итоги народного волеизъявления. Заигрывание с "многовекторностью" — типичная черта государств фронтира. Но с приходом Майи Санду в 2020 году чаша весов стала склоняться уже в противоположную сторону. Санду, дорвавшаяся до власти при поддержке печально известного Сороса, решила навязать всему государству "европейский выбор". В случае Молдовы речь идет просто-напросто о поглощении ее Румынией, гражданство которой по невероятному совпадению имеет и сама Майя Санду.Вы верите в такие совпадения? И что это, если не тот самый случай "утраты независимости", которого опасались жители Гагаузии?Законы геополитики непреложны. Если государство фронтира пытается принять "окончательный выбор" в пользу одного из полюсов, оно неизбежно теряет политическую самостоятельность. Да, в Молдове есть немало людей, желающих стать частью Европы. Но хватает и тех, кто готов не допустить этого любой ценой. Вряд ли случайно, что башкан Гагаузии просит помощи у Москвы в то самое время, когда это же делает и Приднестровье — полупризнанная автономия в составе все той же Республики Молдовы. И если население Гагаузии составляет примерно 130 тысяч человек (большинство из них православные тюрки — гагаузы, чувствующие свою связь с нашей страной), то в Приднестровье проживают более 520 тысяч, из них 220 тысяч имеют гражданство России.Задумайтесь: четверть из 2,6 миллиона граждан Молдовы выступают за теснейшие связи с Россией. Если их попытаться силой втолкнуть в "семью европейских народов", что останется от страны?Мы совсем позабыли об одержимом духом воинственных галлов мсье Макроне. Вряд ли он заключил двустороннее оборонное соглашение с Кишиневом из любви к демократии. Что двигало им? Месть, помноженная на геополитику.За последние годы Россия поставила проект "французской Африки" (читай: колоний) на грань существования. Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер — вот лишь некоторые из стран, которые сочли военное и дипломатическое присутствие французов обременительным: их место заняли специалисты из России. Лишаясь запасов африканского урана (основу французской энергетики составляет именно атомная энергия), Париж окончательно теряет возможность занять место в ряду великих держав.Отсюда настойчивый интерес Франции к Казахстану, на долю которого приходится 45 процентов добычи столь нужного ей урана. Макрон также пообещал "военную поддержку" Армении, что, принимая во внимание договор с Молдовой, вскрывает именно геополитическую подоплеку его действий (хотя и вдохновленную обидой).Некогда выступавший в качестве "миротворца", нынешний глава Франции сейчас яростнее всех в Европе выступает (прикрываясь риторическим вопрошанием) за введение войск на земли бывшей Украины (затмив своим безумием даже Польшу). Конечно же, "если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева" — но имеющие глаза да увидят, что именно в том направлении и движется фронт.Одесса — главный трофей конфликта на Украине. Владеть ей — означает владеть Северным Причерноморьем. Для России это гарантия безопасности флота, контроль над львиной долей мирового производства зерна и отрезание бывшей Украины от моря (что приведет к неминуемому краху киевского режима). Поэтому (вдруг) на таком высоком уровне принимается глава Гагаузии. Поэтому (вдруг) подает голос находящееся в одном броске от Одессы Приднестровье, где размещены российские военные силы.Вы верите в такие совпадения? Что это, если не намек на возможные последствия резких и необдуманных шагов, касающихся российских геополитических интересов?Интерес Майи Санду понятен: выиграть выборы с рейтингом чуть больше 20 процентов. Вдохновляясь примером Зеленского, их можно и вовсе отменить. С ее одержимостью евроинтеграцией удобный повод ввести военное положение найдется. Интерес Макрона более "возвышенный": осуществить давнюю, идущую с XVIII века мечту французских правителей о контроле над Северным Причерноморьем.Беда в том, что все три столетия в этом вопросе Франция отстаивала интересы Великобритании, пытаясь, подражая последней, играть роль морской державы. Отсюда тяга к заморским колониям и контролю над проливами и портами: тяга, как неоднократно показала история, для Франции губительная. Увы, никто не сможет объяснить мсье Макрону подлинные интересы его страны — школа геополитики во Франции так и не сложилась.Действия российского руководства показывают, что оно хорошо знает один из главных законов геополитики: от большой войны на континенте выигрывают только морские державы. Такие политики, как Макрон, стремятся раздуть пламя украинского конфликта на всю Европу. США и Великобритания — погреть руки от его жара. Россия стремится большую войну предотвратить.Иначе нам останется только выиграть ее.
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Евгений Балакин
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Евгений Балакин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0b/42872803_0:0:100:100_100x100_80_0_0_9aea41f0acaa0314a79094465ffc6639.png
россия попытки предотвращение война европа владимир путин евгения гуцул эммануэль макрон майя санду
россия попытки предотвращение война европа владимир путин евгения гуцул эммануэль макрон майя санду
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
Евгений Балакин
Колумнист
Почти одновременно произошли два знаковых с точки зрения геополитики события: 6 марта состоялась встреча Владимира Путина и Евгении Гуцул (глава Гагаузии), 7 марта — пресс-конференция главы Франции Эммануэля Макрона и президента Молдовы Майи Санду.
Гуцул просила у президента России защиты от "беззаконных действий" властей Молдовы, а Макрон обещал этим самым властям усилить военное и экономическое сотрудничество.
Молдова выбрана "полем битвы" двух континентальных держав неслучайно. Геополитически — это зона фронтира, т. е. гибкого перехода от русской цивилизации к европейской. Поэтому этнический состав государства пестрый, а политические предпочтения противоречивы.
Гагаузия представляет собой автономию в составе Молдовы, возникла при помощи России еще в имперский период и традиционно ориентирована на нашу страну. Так, при распаде СССР автономия высказывалась за сохранение Союза, а в 2014 году состоялся плебисцит, по итогам которого 98 процентов избирателей поддержали вхождение в Таможенный союз и "отложенный статус автономии", дающий право Гагаузии выйти из состава Республики Молдовы, если та утратит независимость.
Неудивительно, что власти Кишинева не признали итоги народного волеизъявления. Заигрывание с "многовекторностью" — типичная черта государств фронтира. Но с приходом Майи Санду в 2020 году чаша весов стала склоняться уже в противоположную сторону. Санду, дорвавшаяся до власти при поддержке печально известного Сороса, решила навязать всему государству "европейский выбор". В случае Молдовы речь идет просто-напросто о поглощении ее Румынией, гражданство которой по невероятному совпадению имеет и сама Майя Санду.
Вы верите в такие совпадения? И что это, если не тот самый случай "утраты независимости", которого опасались жители Гагаузии?
Законы геополитики непреложны. Если государство фронтира пытается принять "окончательный выбор" в пользу одного из полюсов, оно неизбежно теряет политическую самостоятельность. Да, в Молдове есть немало людей, желающих стать частью Европы. Но хватает и тех, кто готов не допустить этого любой ценой. Вряд ли случайно, что башкан Гагаузии просит помощи у Москвы в то самое время, когда это же делает и Приднестровье — полупризнанная автономия в составе все той же Республики Молдовы. И если население Гагаузии составляет примерно 130 тысяч человек (большинство из них православные тюрки — гагаузы, чувствующие свою связь с нашей страной), то в Приднестровье проживают более 520 тысяч, из них 220 тысяч имеют гражданство России.
Задумайтесь: четверть из 2,6 миллиона граждан Молдовы выступают за теснейшие связи с Россией. Если их попытаться силой втолкнуть в "семью европейских народов", что останется от страны?
Мы совсем позабыли об одержимом духом воинственных галлов мсье Макроне. Вряд ли он заключил двустороннее оборонное соглашение с Кишиневом из любви к демократии. Что двигало им? Месть, помноженная на геополитику.
За последние годы Россия поставила проект "французской Африки" (читай: колоний) на грань существования. Буркина-Фасо, Чад, Мали, Нигер — вот лишь некоторые из стран, которые сочли военное и дипломатическое присутствие французов обременительным: их место заняли специалисты из России. Лишаясь запасов африканского урана (основу французской энергетики составляет именно атомная энергия), Париж окончательно теряет возможность занять место в ряду великих держав.
Отсюда настойчивый интерес Франции к Казахстану, на долю которого приходится 45 процентов добычи столь нужного ей урана. Макрон также пообещал "военную поддержку" Армении, что, принимая во внимание договор с Молдовой, вскрывает именно геополитическую подоплеку его действий (хотя и вдохновленную обидой).
Некогда выступавший в качестве "миротворца", нынешний глава Франции сейчас яростнее всех в Европе выступает (прикрываясь риторическим вопрошанием) за введение войск на земли бывшей Украины (затмив своим безумием даже Польшу). Конечно же, "если фронт будет двигаться в сторону Одессы или Киева" — но имеющие глаза да увидят, что именно в том направлении и движется фронт.
Одесса — главный трофей конфликта на Украине. Владеть ей — означает владеть Северным Причерноморьем. Для России это гарантия безопасности флота, контроль над львиной долей мирового производства зерна и отрезание бывшей Украины от моря (что приведет к неминуемому краху киевского режима). Поэтому (вдруг) на таком высоком уровне принимается глава Гагаузии. Поэтому (вдруг) подает голос находящееся в одном броске от Одессы Приднестровье, где размещены российские военные силы.
Вы верите в такие совпадения? Что это, если не намек на возможные последствия резких и необдуманных шагов, касающихся российских геополитических интересов?
Интерес Майи Санду понятен: выиграть выборы с рейтингом чуть больше 20 процентов. Вдохновляясь примером Зеленского, их можно и вовсе отменить. С ее одержимостью евроинтеграцией удобный повод ввести военное положение найдется. Интерес Макрона более "возвышенный": осуществить давнюю, идущую с XVIII века мечту французских правителей о контроле над Северным Причерноморьем.
Беда в том, что все три столетия в этом вопросе Франция отстаивала интересы Великобритании, пытаясь, подражая последней, играть роль морской державы. Отсюда тяга к заморским колониям и контролю над проливами и портами: тяга, как неоднократно показала история, для Франции губительная. Увы, никто не сможет объяснить мсье Макрону подлинные интересы его страны — школа геополитики во Франции так и не сложилась.
Действия российского руководства показывают, что оно хорошо знает один из главных законов геополитики: от большой войны на континенте выигрывают только морские державы. Такие политики, как Макрон, стремятся раздуть пламя украинского конфликта на всю Европу. США и Великобритания — погреть руки от его жара. Россия стремится большую войну предотвратить.
Иначе нам останется только выиграть ее.