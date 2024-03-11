https://uz.sputniknews.ru/20240311/taxmina-ikramova-serebro-gran-pri-bolgariya-42873688.html
Гран-при по художественной гимнастике в Испании: у Тахмины Икрамовой 3 медали
Гран-при по художественной гимнастике в Испании: у Тахмины Икрамовой 3 медали
Sputnik Узбекистан
Узбекистанка получила серебряные награды в многоборье, а также в выступлениях с мячом и булавами
2024-03-11T15:14+0500
2024-03-11T15:14+0500
2024-03-11T15:14+0500
спорт
узбекистан
тахмина икромова
гимнастика
серебро
медали
гран-при
испания
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икрамова на соревнованиях по художественной гимнастике в испанском городе Марбелья завоевала три серебряные награды, сообщает НОК."По итогам многоборья, а также, выступлений с мячом и булавами, отечественная гимнастка заняла второе место", — говорится в сообщении.Список призеров:Многоборье (баллы)Мяч (баллы)Булава (баллы)
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узбекистан гимнастки гран-при болгария серебряные награды многоборье выступления с мячом и булавами
узбекистан гимнастки гран-при болгария серебряные награды многоборье выступления с мячом и булавами
Гран-при по художественной гимнастике в Испании: у Тахмины Икрамовой 3 медали
Узбекистанка получила серебряные награды в многоборье, а также в выступлениях с мячом и булавами.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Узбекистанка Тахмина Икрамова на соревнованиях по художественной гимнастике в испанском городе Марбелья завоевала три серебряные награды, сообщает
НОК.
"По итогам многоборья, а также, выступлений с мячом и булавами, отечественная гимнастка заняла второе место", — говорится в сообщении.
Стиляна Николова (Болгария) — 132.169
Тахмина Икрамова (Узбекистан) — 128.369
Дарья Варфоломеев (Германия) — 127.936
Элжана Таниева (Казахстан) — 33.400
Тахмина Икромова (Узбекистан) — 32.600
Екатерина Веденеева (Словения) — 32.200
Стиляна Николова (Болгария) — 34.550
Тахмина Икромова (Узбекистан) — 32.550
Ева Брезалиева (Болгария) — 35.550 (0.05 штраф)