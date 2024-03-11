https://uz.sputniknews.ru/20240311/taxmina-ikramova-serebro-gran-pri-bolgariya-42873688.html

Гран-при по художественной гимнастике в Испании: у Тахмины Икрамовой 3 медали

Гран-при по художественной гимнастике в Испании: у Тахмины Икрамовой 3 медали

Sputnik Узбекистан

Узбекистанка получила серебряные награды в многоборье, а также в выступлениях с мячом и булавами

2024-03-11T15:14+0500

2024-03-11T15:14+0500

2024-03-11T15:14+0500

спорт

узбекистан

тахмина икромова

гимнастика

серебро

медали

гран-при

испания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/11/22813694_3:22:1248:722_1920x0_80_0_0_41a2c370982997cd269847e0e6429914.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистанка Тахмина Икрамова на соревнованиях по художественной гимнастике в испанском городе Марбелья завоевала три серебряные награды, сообщает НОК."По итогам многоборья, а также, выступлений с мячом и булавами, отечественная гимнастка заняла второе место", — говорится в сообщении.Список призеров:Многоборье (баллы)Мяч (баллы)Булава (баллы)

узбекистан

испания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан гимнастки гран-при болгария серебряные награды многоборье выступления с мячом и булавами