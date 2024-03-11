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Узбекистан и Таджикистан планируют совместно производить автомобили
Узбекистан и Таджикистан планируют совместно производить автомобили
Sputnik Узбекистан
Встреча главы министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз с министром экономического развития и торговли Таджикистана прошла в рамках подготовки к... 11.03.2024, Sputnik Узбекистан
2024-03-11T17:24+0500
2024-03-11T17:24+0500
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лазиз кудратов
производство
экономика
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан обсудили совместное производство автомобилей, сообщает НИАТ "Ховар".Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратовым с главой Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода.Предметом обсуждения стали вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируют провести под сопредседательством премьер-министров двух стран в Душанбе. Предыдущее заседание совместной межправкомиссии с участием премьеров состоялось в Ташкенте в мае прошлого года.Как отмечалось, в 2023 году объем взаимной внешней торговли между странами составил $504,4 млн, Узбекистан с удельным весом 6,1 % находился на 5-м месте в структуре внешнеторгового оборота Таджикистана. По мнению обеих сторон есть еще много возможностей для полного использования имеющегося потенциала.
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узбекистан, таджикистан, лазиз кудратов, производство, экономика
узбекистан, таджикистан, лазиз кудратов, производство, экономика
Узбекистан и Таджикистан планируют совместно производить автомобили
17:24 11.03.2024 (обновлено: 17:57 11.03.2024)
Встреча главы министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз с министром экономического развития и торговли Таджикистана прошла в рамках подготовки к очередному заседанию межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Узбекистан и Таджикистан обсудили совместное производство автомобилей, сообщает
НИАТ "Ховар".
Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратовым с главой Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода.
"Состоялся обмен мнениями о расширении торгово-экономического сотрудничества и реализации приоритетных инвестиционных проектов, в том числе совместного производства автомобилей в Республике Таджикистан и налаживания производства шин на базе ОАО "ТАЛКО" для нужд автомобильной промышленности Узбекистана, а также совместного строительства двух ГЭС на реке Зеравшан", — говорится в сообщении.
Предметом обсуждения стали вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируют провести под сопредседательством премьер-министров двух стран в Душанбе. Предыдущее заседание совместной межправкомиссии с участием премьеров состоялось в Ташкенте в мае прошлого года.
Как отмечалось, в 2023 году объем взаимной внешней торговли между странами составил $504,4 млн, Узбекистан с удельным весом 6,1 % находился на 5-м месте в структуре внешнеторгового оборота Таджикистана. По мнению обеих сторон есть еще много возможностей для полного использования имеющегося потенциала.