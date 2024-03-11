https://uz.sputniknews.ru/20240311/uzbekistan-tadjikistan-plany-proizvodstvo-avto-42874926.html

Узбекистан и Таджикистан планируют совместно производить автомобили

Узбекистан и Таджикистан планируют совместно производить автомобили

Sputnik Узбекистан

Встреча главы министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз с министром экономического развития и торговли Таджикистана прошла в рамках подготовки к... 11.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-11T17:24+0500

2024-03-11T17:24+0500

2024-03-11T17:57+0500

узбекистан

таджикистан

лазиз кудратов

производство

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан обсудили совместное производство автомобилей, сообщает НИАТ "Ховар".Об этом шла речь в ходе встречи министра инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиза Кудратовым с главой Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода.Предметом обсуждения стали вопросы подготовки к очередному заседанию межправительственной комиссии Узбекистана и Таджикистана по торгово-экономическому сотрудничеству, которое планируют провести под сопредседательством премьер-министров двух стран в Душанбе. Предыдущее заседание совместной межправкомиссии с участием премьеров состоялось в Ташкенте в мае прошлого года.Как отмечалось, в 2023 году объем взаимной внешней торговли между странами составил $504,4 млн, Узбекистан с удельным весом 6,1 % находился на 5-м месте в структуре внешнеторгового оборота Таджикистана. По мнению обеих сторон есть еще много возможностей для полного использования имеющегося потенциала.

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узбекистан, таджикистан, лазиз кудратов, производство, экономика