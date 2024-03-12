https://uz.sputniknews.ru/20240312/42897725.html
Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы
Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы
Sputnik Узбекистан
В России 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в... 12.03.2024, Sputnik Узбекистан
2024-03-12T18:32+0500
2024-03-12T18:32+0500
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Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на полярные и метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также
https://uz.sputniknews.ru/20240216/uzbekistan-golosovaniye-vybory-rossiya-prezident-42528868.html
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фото, фотолента, россия, выборы президента
фото, фотолента, россия, выборы президента
Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы
В России 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании.
Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на полярные и метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанк Транспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
Транспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанк Экипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Экипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанк Член экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Член экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.
Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.
© Sputnik / Ministry of Defense of Russian Federation / Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.
Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.
Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Транспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
Экипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Член экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.
Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.
Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.
Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.