https://uz.sputniknews.ru/20240312/42897725.html

Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы

Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы

Sputnik Узбекистан

В России 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в... 12.03.2024, Sputnik Узбекистан

2024-03-12T18:32+0500

2024-03-12T18:32+0500

2024-03-12T18:32+0500

фото

фотолента

россия

выборы президента

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0c/42897907_78:0:3666:2018_1920x0_80_0_0_81f7dadc26b49f14fd2f6eb005d097ca.jpg

Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на полярные и метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также

https://uz.sputniknews.ru/20240216/uzbekistan-golosovaniye-vybory-rossiya-prezident-42528868.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

фото, фотолента, россия, выборы президента