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https://uz.sputniknews.ru/20240312/42897725.html
Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы
Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы
Sputnik Узбекистан
В России 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в... 12.03.2024, Sputnik Узбекистан
2024-03-12T18:32+0500
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Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на полярные и метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Читайте также
https://uz.sputniknews.ru/20240216/uzbekistan-golosovaniye-vybory-rossiya-prezident-42528868.html
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фото, фотолента, россия, выборы президента
фото, фотолента, россия, выборы президента

Крайний Север, Охотское море и зона СВО — в отдаленных регионах РФ проводятся выборы

18:32 12.03.2024
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкЖенщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тыве
Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тыве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2024
© Sputnik / Ilya Naymushin
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В России 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных районах, а также на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании.
Члены избирательных комиссий традиционно выезжают на полярные и метеостанции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и даже собачьих упряжках. Об этом говорится в сообщении Центризбиркома РФ.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЖительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в ЯНАО - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкСеверные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Досрочное голосование на стойбище оленеводов в ЯНАО - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЖитель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в ЯНАО - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкЖители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанкТранспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
Транспортный рефрижератор Капитан Мокеев в Охотском море - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Транспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанкЭкипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Досрочное голосование на судне Капитан Мокеев в Охотском море - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Экипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
© Sputnik / Sergei Krasnouhov / Перейти в фотобанкЧлен экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
Досрочное голосование на судне Капитан Мокеев в Охотском море - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Член экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанкЧлены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тыве - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве. - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.

Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве. - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве. - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

© Sputnik / Ilya Naymushin / Перейти в фотобанк

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве. - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
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Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.

© Sputnik / Ministry of Defense of Russian Federation / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.

Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ. - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Ministry of Defense of Russian Federation
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Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.

1/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Жительница Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
2/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Северные олени на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
3/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
Житель Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
4/13
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
Жители Ямала из числа коренных малочисленных народов Севера во время досрочного голосования на выборах президента РФ на стойбище оленеводов в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
5/13
© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Транспортный рефрижератор "Капитан Мокеев" в Охотском море. Экипаж корабля досрочно проголосовал на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.
6/13
© Sputnik / Sergei Krasnouhov
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Перейти в фотобанк
Экипаж транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
7/13
© Sputnik / Sergei Krasnouhov
/
Перейти в фотобанк
Член экипажа транспортного рефрижератора "Капитан Мокеев" досрочно голосует на выборах президента РФ. Выборы назначены на 15-17 марта, корабль в настоящее время находится в Охотском море.
8/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк
Члены участковой избирательной комиссии прибывают на чабанскую стоянку Аиды Эрендей в местечке Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском кожууне (районе) Республики Тыва для проведения досрочного голосования.
9/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Глава чабанской стоянки Аида Эрендей принимает участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке в Кат Ишти в нескольких километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

10/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Девушка из общины старообрядцев принимает участие в досрочном голосовании в селе Сизим на берегу реки Каа-Хем (Малый Енисей) в Каа-Хемском районе в Тыве.

11/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Женщины принимают участие в досрочном голосовании на чабанской стоянке Чазыр Айдаш в 10 километрах от российско-монгольской границы в Тес-Хемском районе в Тыве.

12/13
© Sputnik / Ilya Naymushin
/
Перейти в фотобанк

Члены участковой избирательной комиссии на снегоходе возвращаются после досрочного голосования по льду реки Каа-Хем (Малый Енисей) в тайге, где находятся села старообрядцев, в Каа-Хемском районе в Тыве.

13/13
© Sputnik / Ministry of Defense of Russian Federation
/
Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВС РФ голосует на досрочных выборах президента РФ в зоне СВО на территории ДНР. Стоп-кадр с видео Минобороны РФ.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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