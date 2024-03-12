https://uz.sputniknews.ru/20240312/eaeu-biznes-kreditovaniye-42891822.html

Насколько изменились объемы кредитования бизнеса в странах ЕАЭС

Насколько изменились объемы кредитования бизнеса в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В Департаменте статистики Евразийской экономической комиссии подвели итоги по кредитованию предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС в четвертом квартале 2023 года

2024-03-12T14:13+0500

2024-03-12T14:13+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По итогам IV квартала 2023 года объемы кредитования бизнеса выросли во всех странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в национальной валюте в последние три месяца 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился:Что касается задолженности юридических лиц по кредитам в национальной валюте, то она на конец IV квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась:Также в государствах-членах ЕАЭС наблюдался рост задолженности юридических лиц по кредитам в иностранной валюте, за исключением Беларуси (снижение на 8%).На начало марта 2024 года снижение стоимости кредитования зафиксировано в Армении – 8,75% (-0,50 процентного пункта) и Казахстане – 14,75% (-1,00 п. п.). Национальные (центральные) банки Беларуси, Кыргызстана и России сохранили ставки на уровне 9,50%, 13,00% и 16,00% соответственно.

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