https://uz.sputniknews.ru/20240312/eaeu-biznes-kreditovaniye-42891822.html
Насколько изменились объемы кредитования бизнеса в странах ЕАЭС
Насколько изменились объемы кредитования бизнеса в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В Департаменте статистики Евразийской экономической комиссии подвели итоги по кредитованию предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС в четвертом квартале 2023 года
2024-03-12T14:13+0500
2024-03-12T14:13+0500
2024-03-12T14:13+0500
еаэс
еэк
бизнес
кредит
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По итогам IV квартала 2023 года объемы кредитования бизнеса выросли во всех странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в национальной валюте в последние три месяца 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился:Что касается задолженности юридических лиц по кредитам в национальной валюте, то она на конец IV квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась:Также в государствах-членах ЕАЭС наблюдался рост задолженности юридических лиц по кредитам в иностранной валюте, за исключением Беларуси (снижение на 8%).На начало марта 2024 года снижение стоимости кредитования зафиксировано в Армении – 8,75% (-0,50 процентного пункта) и Казахстане – 14,75% (-1,00 п. п.). Национальные (центральные) банки Беларуси, Кыргызстана и России сохранили ставки на уровне 9,50%, 13,00% и 16,00% соответственно.
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бизнес кредитование объемы еаэс
бизнес кредитование объемы еаэс
Насколько изменились объемы кредитования бизнеса в странах ЕАЭС
В Департаменте статистики Евразийской экономической комиссии подвели итоги по кредитованию предпринимательской деятельности в странах ЕАЭС в четвертом квартале 2023 года.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik
. По итогам IV квартала 2023 года объемы кредитования бизнеса выросли во всех странах ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам в национальной валюте в последние три месяца 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился:
"Значительный рост объемов кредитования в иностранной валюте отмечался в Казахстане – на 85% и Кыргызстане – в 2,1 раза", — указано в отчете Департамента статистики ЕЭК.
Что касается задолженности юридических лиц по кредитам в национальной валюте, то она на конец IV квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го увеличилась:
Также в государствах-членах ЕАЭС наблюдался рост задолженности юридических лиц по кредитам в иностранной валюте, за исключением Беларуси (снижение на 8%).
На начало марта 2024 года снижение стоимости кредитования зафиксировано в Армении – 8,75% (-0,50 процентного пункта) и Казахстане – 14,75% (-1,00 п. п.). Национальные (центральные) банки Беларуси, Кыргызстана и России сохранили ставки на уровне 9,50%, 13,00% и 16,00% соответственно.