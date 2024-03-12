https://uz.sputniknews.ru/20240312/navoiuran-kitay-sotrudnichestvo-razrabotka-mestorojdeniya-42892989.html
Навоиуран планирует привлечь китайскую компанию к разработке месторождений
Навоиуран планирует привлечь китайскую компанию к разработке месторождений
Sputnik Узбекистан
Делегация CNUC ознакомилась с разработкой нескольких урановых месторождений из ресурсной базы "Навоиурана".
2024-03-12T15:35+0500
2024-03-12T15:35+0500
2024-03-12T15:35+0500
узбекистан
уран
месторождение
разработка
китай
компания
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Государственное предприятие "Навоиуран" планирует привлечь технологии китайской China Nuclear Uranium Co. (CNUC) для разработки урановых месторождений черносланцевого типа, сообщает пресс-служба предприятия.Делегация CNUC ознакомилась с разработкой нескольких урановых месторождений, входящих в ресурсную базу Навоиурана. Были отобраны технологические пробы с данных месторождений для извлечения урана и редкоземельных металлов из добываемой урановой руды.Напомним, что в июле 2022 года Шавкат Мирзиёев утвердил меры по наращиванию добычи и переработки урана в стране. В частности, глава республики поручил увеличить в два раза добычу и переработку уранового сырья. Если в 2021 году объем добычи составил 3 526 тонн урана, то на 2030 год поставлен целевой показатель в 7 100 тонн.По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции, и весь произведенный уран экспортирует.
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навоиуран китай компания разработка месторождений
навоиуран китай компания разработка месторождений
Навоиуран планирует привлечь китайскую компанию к разработке месторождений
Делегация CNUC ознакомилась с разработкой нескольких урановых месторождений из ресурсной базы Навоиурана.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik.
Государственное предприятие "Навоиуран" планирует привлечь технологии китайской China Nuclear Uranium Co. (CNUC) для разработки урановых месторождений черносланцевого типа, сообщает
пресс-служба предприятия.
Делегация CNUC ознакомилась с разработкой нескольких урановых месторождений, входящих в ресурсную базу Навоиурана. Были отобраны технологические пробы с данных месторождений для извлечения урана и редкоземельных металлов из добываемой урановой руды.
"В ходе встречи директора ГП "Навоиуран" Жамола Файзуллаева с китайскими специалистами обсуждались вопросы, связанные с созданием технологий разработки черносланцевых урановых рудников и перспективы дальнейшего сотрудничества", — говорится в сообщении.
Напомним, что в июле 2022 года Шавкат Мирзиёев утвердил
меры по наращиванию добычи и переработки урана в стране. В частности, глава республики поручил увеличить в два раза добычу и переработку уранового сырья. Если в 2021 году объем добычи составил 3 526 тонн урана, то на 2030 год поставлен целевой показатель в 7 100 тонн.
По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции, и весь произведенный уран экспортирует.