Эксперты проанализировали возможности укрепления позиций русского языка в ЕАЭС
12:26 12.03.2024 (обновлено: 12:34 12.03.2024)
© Sputnik / Виталий Белоусов/
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Владение русским наряду с родным языком, выступает как конкурентное преимущество на современном рынке труда, особенно на пространстве Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В ЕАЭС сохраняются объективные возможности для укрепления позиций русского языка и культуры, указано в аналитическом докладе "Точки роста: мир России — мир Евразии".
"По мнению специалистов – участников "мозгового штурма", сохраняются объективные возможности для укрепления позиций русского языка и культуры в государствах ЕАЭС. Они связаны, прежде всего, с тем, что русский язык занимает прочные позиции "языка-посредника", является естественным языком межнационального общения, основным языком бизнеса и науки", — говорится в докладе.
Соответственно, владение русским языком дает преимущества на рынке труда, особенно на пространстве Евразийского экономического союза. При этом билингвизм – владение русским наряду с родным языком – выступает как конкурентное преимущество на современном рынке труда, отмечают эксперты.
Участники ситуационного анализа связывают потенциал восстановления позиций русского языка на евразийском пространстве как со сферой применения современных технологий, так и с культурно-гуманитарной сферой.
"Сохраняется высокий потенциал влияния русского языка как языка Интернета и социальных сетей. Одновременно отмечается, что до сих пор не раскрыт потенциал влияния русского языка как инструмента формирования межконфессиональной и межнациональной терпимости".
По мнению экспертов, инструментами продвижения и укрепления позиций русского языка и культуры в странах Евразии могут выступить:
1.Дальнейшее развитие сети русских школ за рубежом, причем не только государственных, но и частных, при центрах русской культуры, православных приходах, с участием бизнеса и т.д.
2.Совершенствование системы обязательного языкового экзамена при приеме на работу в РФ. Введение экзамена по русскому языку с присвоением уровня владения языком и признанием при поступлении на работу и в высшие учебные заведения (аналог TOEFL, IELTS и др.).
3.Сертифицирование преподавателей русского языка в странах ЕАЭС.
4.Создание Евразийского культурного фонда.
5.Расширение и активизация на территории Евразии деятельности Фонда "Русский мир" и его центров.
6.Создание единого евразийского оператора (центра) по продюсированию гастролей, концертов, выступлений творческих коллективов и т.д.
7.Брендирование и популяризация серий учебных пособий и словарей.
8.Развитие и продвижение программного обеспечения на русском языке, интернет-сервисов, сервис-услуг по переводу денег и др.
9.Развитие русскоязычной IT-индустрии, кибер-спорта, игровой индустрии.
10.Реализация совместных программ книгоиздания и развития узнаваемых "брендовых" сетей книжных магазинов как модных центров русской культуры и досуговых центров (пример – книжный магазин "Достоевский" в Москве).
11.Развитие системы бесплатных сетевых библиотек с собранием аудиокниг на русском языке.
12.Издание произведений популярных национальных авторов на русском языке и русских авторов на национальных языках.
13.Синхронизация мер по продвижению русского языка в странах ЕАЭС с мерами по повышению компетенций преподавания национальных языков.
Эксперты особо выделили такие практические меры по продвижению и укреплению позиций русского языка и культуры в странах Евразии, как:
дальнейшее расширение сети русскоязычных школ, филиалов российских университетов, причем с русским языком как иностранным;
повышение престижа и уровня финансирования учителей и преподавателей русского языка за рубежом;
интеграция творческих союзов и сообществ, например, создание Евразийского союза художников, Евразийской кинопремии, программы регулярного обмена выставками, концертами, постановками. Россия при этом выступает культурным интегратором Евразии.