https://uz.sputniknews.ru/20240312/russkiy-yazyk-eaeu-ukrepleniye-pozitsii-eksperty-42889977.html

Эксперты проанализировали возможности укрепления позиций русского языка в ЕАЭС

Эксперты проанализировали возможности укрепления позиций русского языка в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Владение русским наряду с родным языком, выступает как конкурентное преимущество на современном рынке труда, особенно на пространстве Евразийского экономического союза

2024-03-12T12:26+0500

2024-03-12T12:26+0500

2024-03-12T12:34+0500

россия

политика

русский язык

еаэс

доклад

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В ЕАЭС сохраняются объективные возможности для укрепления позиций русского языка и культуры, указано в аналитическом докладе "Точки роста: мир России — мир Евразии".Соответственно, владение русским языком дает преимущества на рынке труда, особенно на пространстве Евразийского экономического союза. При этом билингвизм – владение русским наряду с родным языком – выступает как конкурентное преимущество на современном рынке труда, отмечают эксперты.Участники ситуационного анализа связывают потенциал восстановления позиций русского языка на евразийском пространстве как со сферой применения современных технологий, так и с культурно-гуманитарной сферой.По мнению экспертов, инструментами продвижения и укрепления позиций русского языка и культуры в странах Евразии могут выступить:Эксперты особо выделили такие практические меры по продвижению и укреплению позиций русского языка и культуры в странах Евразии, как:

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