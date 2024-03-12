https://uz.sputniknews.ru/20240312/uzbekistan-tadjikistan-zasedanie-mejpravkomissii-42902212.html

Узбекистан и Таджикистан провели заседание Межправкомиссии — главное

Узбекистан и Таджикистан провели заседание Межправкомиссии — главное

Sputnik Узбекистан

Встреча прошла под председательством премьер-министров двух стран в Душанбе

2024-03-12T19:08+0500

2024-03-12T19:08+0500

2024-03-12T19:08+0500

узбекистан

таджикистан

душанбе

экономика

торговля

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Душанбе состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщается на правительственном портале РУз.В ходе встречи под председательством премьер-министра РУз Абдуллы Арипова и его таджикского коллеги Кохира Расулзоды стороны обсудили различные аспекты сотрудничества.Речь шла о росте взаимной торговли в последние годы. В 2023-м ее объем достиг $757 млн. Как отмечалось, в дальнейшем необходимо принять меры для увеличения взаимного товарооборота до $1 млрд, а достичь этого можно за счет последовательной реализации ряда совместных проектов в сферах промышленной кооперации, энергетики, сельского хозяйства и водных ресурсов, транспорта и логистики.Стороны высказали заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере сельского хозяйства, создании совместных агрокластеров на приграничных территориях двух стран, проведении совместных исследований.В свою очередь, таджикская сторона отметила, что готова взаимодействовать с узбекскими промышленными предприятиями в проектировании и создании крупных индустриальных парков в РТ, сообщает НИАТ "Ховар".Подчеркивалось, что профильным ведомствам нужно проработать пути развития сотрудничества. В частности, в текстильной и швейной промышленности, в совместном выпуске сельскохозяйственной техники и оборудования, переработке пищевых продуктов, горнодобывающей и металлургической промышленности, производстве оборудования для возобновляемой энергии, лекарственных средств, стройматериалов, в фармацевтике, в сфере информационных технологий и электронике — во всех этих направлениях существует огромный незадействованный потенциал. Совместными усилиями следует выйти на конкретные договоренности для его реализации.По итогам заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном подписали протокол.Для справки: Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между РУз и РТ под председательством премьер-министров двух стран была создана в 2002 году целях развития двусторонних отношений.В ходе ее заседаний рассматривают торгово-экономические, инвестиционные, транспортные и культурно-гуманитарные вопросы.

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