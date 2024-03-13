https://uz.sputniknews.ru/20240313/odkb-komandno-shtabnaya-trenirovka-42915880.html

В ОДКБ проводят стратегическую командно-штабную тренировку — подробности

В ОДКБ проводят стратегическую командно-штабную тренировку — подробности

Sputnik Узбекистан

По словам, Генсека Организации Договора о коллективной безопасности, тренировка проходит в сложной международной обстановке. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения

2024-03-13T12:36+0500

2024-03-13T12:36+0500

2024-03-13T12:50+0500

одкб

тренировка

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Организации Договора о коллективной безопасности 12-13 марта проводится стратегическая командно-штабная тренировка, сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.Под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова в Центральноазиатском регионе отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации.По словам Генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, тренировка "проводится в сложной международной обстановке".Тасмагамбетов добавил, что одна из важнейших целей тренировки — уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений соответствующего решения, принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ в ноябре прошлого года.Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в которой по замыслу принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций.В частности, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности Организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности.В соответствии с замыслом, к председателю Совета коллективной безопасности обратился президент государства – члена Организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение провести операцию по поддержанию мира.Для этого развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств – членов Организации. В ходе стратегической командно-штабной тренировки отрабатывают вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ на проведение миротворческой операции. Особое внимание уделяют формированию Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказанию военно-технической помощи.

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одкб командно-штабная тренировка