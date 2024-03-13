В ОДКБ проводят стратегическую командно-штабную тренировку — подробности
12:36 13.03.2024 (обновлено: 12:50 13.03.2024)
© пресс-служба ОДКБОДКБ проводится стратегическая командно-штабная тренировка
© пресс-служба ОДКБ
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По словам Генсека Организации Договора о коллективной безопасности, тренировка проходит в сложной международной обстановке. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Организации Договора о коллективной безопасности 12-13 марта проводится стратегическая командно-штабная тренировка, сообщает пресс-служба Объединенного штаба ОДКБ.
© пресс-служба ОДКБОДКБ проводится стратегическая командно-штабная тренировка
ОДКБ проводится стратегическая командно-штабная тренировка
© пресс-служба ОДКБ
Под руководством начальника Объединенного штаба генерал-полковника Андрея Сердюкова в Центральноазиатском регионе отрабатываются вопросы по стабилизации обстановки коллективной безопасности в условиях нарастания угрозы возникновения кризисной ситуации.
"…Стратегическая командно-штабная тренировка является ключевым мероприятием, определяющим исходные данные для подготовки командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство — 2024", которое будет проведено на территории Республики Казахстан осенью этого года", — рассказал Сердюков.
По словам Генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, тренировка "проводится в сложной международной обстановке".
"В различных регионах мира обостряются старые конфликты и провоцируются новые очаги напряженности, в том числе и в зоне ответственности ОДКБ. Современные кризисы все чаще приобретают гибридную природу и требуют комплексных подходов для их разрешения", — объяснил он.
Тасмагамбетов добавил, что одна из важнейших целей тренировки — уточнение алгоритма коллективных антикризисных действий и оценка их эффективности с учетом положений соответствующего решения, принятого Советом коллективной безопасности ОДКБ в ноябре прошлого года.
Для проведения тренировки создана учебная военно-политическая и стратегическая обстановка, в которой по замыслу принят ряд условностей, изменены названия государств и международных организаций.
В частности, моделируется один из вариантов эскалации потенциальных угроз в зоне ответственности Организации и предусматривается возникновение кризисной ситуации в условном государстве Центральноазиатского региона коллективной безопасности.
В соответствии с замыслом, к председателю Совета коллективной безопасности обратился президент государства – члена Организации с просьбой об оказании помощи. По результатам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности принято решение провести операцию по поддержанию мира.
Для этого развернуты Центр кризисного реагирования и оперативные группы государств – членов Организации.
В ходе стратегической командно-штабной тренировки отрабатывают вопросы подготовки предложений и проектов решений органов ОДКБ на проведение миротворческой операции. Особое внимание уделяют формированию Коллективных миротворческих сил, порядку их перегруппировки и развертывания в районе конфликта, а также оказанию военно-технической помощи.