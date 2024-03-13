Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео
https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-kiselev-intervyu-42906553.html
Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео
Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео
Sputnik Узбекистан
Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада
2024-03-13T11:51+0500
2024-03-13T13:42+0500
политика
владимир путин
президент рф
дмитрий киселев
прямая трансляция
россия
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42917573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd115d66cad520cfccd860fa2e102305.jpg
Владимир Путин в большом интервью Дмитрию Киселёву рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине, предупредил, чем может закончится ввод туда польской армии, говорил о том, готова ли РФ к ядерной войне, может ли она провести ядерные испытания в случае, если это сделают США, о предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией, заявил о готовности страны к переговорам по Украине и подчеркнул бессилие Запада перед единством российского народа.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42917573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebdbc0c079fb5a46dd4f71056715fd01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
путин киселев интервью
путин киселев интервью

Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео

11:51 13.03.2024 (обновлено: 13:42 13.03.2024)
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада.
Владимир Путин в большом интервью Дмитрию Киселёву рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине, предупредил, чем может закончится ввод туда польской армии, говорил о том, готова ли РФ к ядерной войне, может ли она провести ядерные испытания в случае, если это сделают США, о предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией, заявил о готовности страны к переговорам по Украине и подчеркнул бессилие Запада перед единством российского народа.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0