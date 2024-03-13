https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-kiselev-intervyu-42906553.html

Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео

Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео

Sputnik Узбекистан

Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада

2024-03-13T11:51+0500

2024-03-13T11:51+0500

2024-03-13T13:42+0500

политика

владимир путин

президент рф

дмитрий киселев

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россия

видео

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Владимир Путин в большом интервью Дмитрию Киселёву рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине, предупредил, чем может закончится ввод туда польской армии, говорил о том, готова ли РФ к ядерной войне, может ли она провести ядерные испытания в случае, если это сделают США, о предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией, заявил о готовности страны к переговорам по Украине и подчеркнул бессилие Запада перед единством российского народа.

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путин киселев интервью