Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео
11:51 13.03.2024 (обновлено: 13:42 13.03.2024)
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Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада.
Владимир Путин в большом интервью Дмитрию Киселёву рассказал, как Россия отнесется к войскам США на Украине, предупредил, чем может закончится ввод туда польской армии, говорил о том, готова ли РФ к ядерной войне, может ли она провести ядерные испытания в случае, если это сделают США, о предвыборной ситуации в Соединенных Штатах, дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией, заявил о готовности страны к переговорам по Украине и подчеркнул бессилие Запада перед единством российского народа.