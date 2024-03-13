https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-kiselev-intervyu-42906942.html

Путин: Ядерная триада России современнее любой другой

Путин: Ядерная триада России современнее любой другой

Sputnik Узбекистан

Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада

2024-03-13T10:09+0500

2024-03-13T10:09+0500

2024-03-13T13:45+0500

россия

владимир путин

дмитрий киселев

вооружение

безопасность

интервью

ядерное оружие

сша

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселёву. По словам Путина, США развивают ядерные силы, но это не означает готовности развязать войну.Также глава РФ рассказал, в каком случае Россия готова применить ядерное оружие.Вместе с тем, Путин заявил об отсутствии необходимости применения тактического ядерного оружия в ходе спецоперации.При этом российский лидер не исключил, что страна может провести ядерные испытания в случае, если это сделают США. Он напомнил, что существует договор о запрете испытаний подобного рода. Штаты не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию.Кроме того, Путин спрогнозировал, что будет с Россией, если она не сможет защититься."С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", — сказал президент РФ, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.

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