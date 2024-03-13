Путин: Ядерная триада России современнее любой другой
10:09 13.03.2024 (обновлено: 13:45 13.03.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная тренировка пеших и механизированных колонн перед Парадом Победы
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Президент РФ ответил на вопросы Генерального директора Международной медиагруппы "Россия сегодня" и дал оценку новым угрозам Запада.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Ядерная триада России является более современной, нежели триады других стран, это подтверждается специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселёву.
"Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают", — подчеркнул Путин.
По словам Путина, США развивают ядерные силы, но это не означает готовности развязать войну.
"Они сейчас ставят задачи повысить вот эту современность, новизну, соответствующий план у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты. Мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Ну хотят, но что ж так делать. Мы готовы", — сказал он.
Также глава РФ рассказал, в каком случае Россия готова применить ядерное оружие.
"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли", — отметил он.
Вместе с тем, Путин заявил об отсутствии необходимости применения тактического ядерного оружия в ходе спецоперации.
"Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда", — сказал он.
При этом российский лидер не исключил, что страна может провести ядерные испытания в случае, если это сделают США.
Он напомнил, что существует договор о запрете испытаний подобного рода. Штаты не ратифицировали этот Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а Россия для соблюдения паритета отозвала свою ратификацию.
Кроме того, Путин спрогнозировал, что будет с Россией, если она не сможет защититься.
"С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", — сказал президент РФ, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.