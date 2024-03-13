Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселёву — полное видео
https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-migranty-intervyu-kiselev-42918604.html
Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей
Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей
Sputnik Узбекистан
По словам президента РФ, нужно заботиться о трудовых мигрантах, по-человечески к ним относиться
2024-03-13T14:30+0500
2024-03-13T14:30+0500
владимир путин
миграция
трудовая миграция
мигранты
россия
дмитрий киселев
интервью
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42914922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5657426ca33d563c1d4b6db37f990596.jpg
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Если говорить о рабочих мигрантах, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселеву. Глава РФ указал, что количество рабочих мигрантов в России не так уж велико, по сравнению с другими странами – 3,7% от общего числа работающих.Он также выделил еще один очень важный момент: когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Но "наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы – они столкнутся с дефицитом рабочей силы".По словам президента РФ, чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. Для этого нужно инвестировать в сферу и готовить кадры.В целом миграционная политика – это важный инструмент в экономике, указал Путин. И здесь, по его мнению, необходимо обратить внимание на опыт других стран. В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации соотечественников.Также речь идет и о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, и не собираются переселяться в Российскую Федерацию, но в силу своей квалификации и талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в ее развитие."Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", — отметил российский лидер.Говоря о традиционных трудовых мигрантах, Путин отметил, что вместе партнерами в странах, где они проживают, нужно подумать, как их готовить к приезду в Россию.Разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации. И конечно, очень востребовано соблюдение санитарных норм и так далее. Обеспечение безопасности российских граждан должно быть на первом месте, резюмировал Путин.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0d/42914922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab1a881ba7dab44347780466a973a56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
путин президент рф трудовая миграция интервью дмитрий киселёв
путин президент рф трудовая миграция интервью дмитрий киселёв

Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей

14:30 13.03.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкИнтервью Владимира Путина гендиректору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Интервью Владимира Путина гендиректору Россия сегодня Дмитрию Киселеву - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
По словам президента РФ, нужно заботиться о трудовых мигрантах, по-человечески к ним относиться.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Если говорить о рабочих мигрантах, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселеву.
Глава РФ указал, что количество рабочих мигрантов в России не так уж велико, по сравнению с другими странами – 3,7% от общего числа работающих.
"Но они сосредотачиваются в тех регионах, где экономическая жизнь наиболее активна, и там их, конечно, на порядок больше. Это Московская область, Москва, Северо-Западный регион и некоторые регионы Севера, где уровень заработных плат приличный. Но, без всяких сомнений, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей – и местных, и региональных, и федеральных", — отметил Путин.
Он также выделил еще один очень важный момент: когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Но "наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы – они столкнутся с дефицитом рабочей силы".
По словам президента РФ, чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. Для этого нужно инвестировать в сферу и готовить кадры.
В целом миграционная политика – это важный инструмент в экономике, указал Путин. И здесь, по его мнению, необходимо обратить внимание на опыт других стран. В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации соотечественников.
Также речь идет и о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, и не собираются переселяться в Российскую Федерацию, но в силу своей квалификации и талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в ее развитие.
"Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", — отметил российский лидер.
Говоря о традиционных трудовых мигрантах, Путин отметил, что вместе партнерами в странах, где они проживают, нужно подумать, как их готовить к приезду в Россию.
"Это изучение русского языка, наших традиций, культуры и так далее. Нужно, чтобы и о них здесь заботились, по-человечески к ним относились. Так, чтобы они интегрировались в наше общество естественным образом. Все это вместе и должно дать соответствующий, надеюсь, позитивный эффект", — подчеркнул он.
Разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации. И конечно, очень востребовано соблюдение санитарных норм и так далее. Обеспечение безопасности российских граждан должно быть на первом месте, резюмировал Путин.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0