https://uz.sputniknews.ru/20240313/putin-migranty-intervyu-kiselev-42918604.html

Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей

Путин о трудовой миграции: Это вопрос, требующий особого внимания со стороны властей

Sputnik Узбекистан

По словам президента РФ, нужно заботиться о трудовых мигрантах, по-человечески к ним относиться

2024-03-13T14:30+0500

2024-03-13T14:30+0500

2024-03-13T14:30+0500

владимир путин

миграция

трудовая миграция

мигранты

россия

дмитрий киселев

интервью

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Если говорить о рабочих мигрантах, это вопрос, который требует особого внимания со стороны властей, рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью Генеральному директору Международной медиагруппы "Россия сегодня" журналисту Дмитрию Киселеву. Глава РФ указал, что количество рабочих мигрантов в России не так уж велико, по сравнению с другими странами – 3,7% от общего числа работающих.Он также выделил еще один очень важный момент: когда привлекают трудовых мигрантов, всегда говорят о необходимости делать это в связи с нехваткой рабочих рук. Но "наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы – они столкнутся с дефицитом рабочей силы".По словам президента РФ, чтобы решать эту проблему кардинально, нужно повышать производительность труда и снижать количество работающих на тех участках, где можно это сделать, добившись даже большего результата, внедряя современную технику. Для этого нужно инвестировать в сферу и готовить кадры.В целом миграционная политика – это важный инструмент в экономике, указал Путин. И здесь, по его мнению, необходимо обратить внимание на опыт других стран. В первую очередь, конечно, нужно говорить о репатриации соотечественников.Также речь идет и о том, чтобы привлекать людей, которые, может быть, и не собираются переселяться в Российскую Федерацию, но в силу своей квалификации и талантов в различных сферах могут внести существенный вклад в ее развитие."Таких людей мы тоже с удовольствием будем привлекать", — отметил российский лидер.Говоря о традиционных трудовых мигрантах, Путин отметил, что вместе партнерами в странах, где они проживают, нужно подумать, как их готовить к приезду в Россию.Разумеется, все должны соблюдать наши традиции, законы Российской Федерации. И конечно, очень востребовано соблюдение санитарных норм и так далее. Обеспечение безопасности российских граждан должно быть на первом месте, резюмировал Путин.

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