https://uz.sputniknews.ru/20240313/tashkent-mechet-xay-tek-rekonstruktsiya-42920923.html
Накануне Рамазана в Ташкенте открылась современная мечеть "Хасанхон Кори"
Накануне Рамазана в Ташкенте открылась современная мечеть "Хасанхон Кори"
Sputnik Узбекистан
После реконструкции мечеть стала вмещать в 4 раза больше верующих. А использование стиля хай-тек в оформлении здания сделало его одной из столичных достопримечательностей
2024-03-13T16:12+0500
2024-03-13T16:12+0500
2024-03-13T17:16+0500
видео
узбекистан
ташкент
мечеть
реконструкция
эксклюзив
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Накануне Рамазана в Ташкенте после реконструкции открылась современная мечеть "Хасанхон Кори". Предыдущее здание построили тридцать лет назад, за прошедшее время оно устарело и вмещало не больше 1 000 человек. Сколько верующих сейчас могут разместиться на его территории, как долго длилась реконструкция, в каком стиле построена мечеть, почему в ее оформлении практически нет орнаментов, опыт какой страны использовали при проектировании здания, кто спонсировал строительство?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Uzbekistan.
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рамазан ташкент открытие мечеть стиль хай-тек
рамазан ташкент открытие мечеть стиль хай-тек
Накануне Рамазана в Ташкенте открылась современная мечеть "Хасанхон Кори"
16:12 13.03.2024 (обновлено: 17:16 13.03.2024)
Эксклюзив
После реконструкции мечеть стала вмещать в 4 раза больше верующих. А использование стиля хай-тек в оформлении здания сделало его одной из столичных достопримечательностей.
Накануне Рамазана в Ташкенте после реконструкции открылась современная мечеть "Хасанхон Кори". Предыдущее здание построили тридцать лет назад, за прошедшее время оно устарело и вмещало не больше 1 000 человек. Сколько верующих сейчас могут разместиться на его территории, как долго длилась реконструкция, в каком стиле построена мечеть, почему в ее оформлении практически нет орнаментов, опыт какой страны использовали при проектировании здания, кто спонсировал строительство?
Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Uzbekistan.