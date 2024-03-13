https://uz.sputniknews.ru/20240313/tashkent-mechet-xay-tek-rekonstruktsiya-42920923.html

Накануне Рамазана в Ташкенте открылась современная мечеть "Хасанхон Кори"

Накануне Рамазана в Ташкенте открылась современная мечеть "Хасанхон Кори"

Sputnik Узбекистан

После реконструкции мечеть стала вмещать в 4 раза больше верующих. А использование стиля хай-тек в оформлении здания сделало его одной из столичных достопримечательностей

2024-03-13T16:12+0500

2024-03-13T16:12+0500

2024-03-13T17:16+0500

видео

узбекистан

ташкент

мечеть

реконструкция

эксклюзив

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Накануне Рамазана в Ташкенте после реконструкции открылась современная мечеть "Хасанхон Кори". Предыдущее здание построили тридцать лет назад, за прошедшее время оно устарело и вмещало не больше 1 000 человек. Сколько верующих сейчас могут разместиться на его территории, как долго длилась реконструкция, в каком стиле построена мечеть, почему в ее оформлении практически нет орнаментов, опыт какой страны использовали при проектировании здания, кто спонсировал строительство?Ответы на эти и другие вопросы — в видео Sputnik Uzbekistan.

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