https://uz.sputniknews.ru/20240313/tashkent-vystavka-agroworld-uzbekistan-rossiya-42922477.html

В Ташкенте проходит выставка AgroWorld Uzbekistan — что представляет Россия

В Ташкенте проходит выставка AgroWorld Uzbekistan — что представляет Россия

Sputnik Узбекистан

Открытие экспозиции в начале сезона сельхозработ позволяет аграриям уже сейчас применить новейшие технологии

2024-03-13T18:30+0500

2024-03-13T18:30+0500

2024-03-13T18:30+0500

узбекистан

ташкент

выставка

сельское хозяйство

видео

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В ташкентском Узэкспоцентре 12-14 марта проходит выставка AgroWorld Uzbekistan. Ее участники, 90% которых приехали из-за рубежа, демонстрируют передовые решения, технологии и инновации в таких направлениях, как тепличное хозяйство, удобрения, семена, полив, переработка и хранение зерна, птицеводство, животноводство и другое.Сколько компаний представляют Россию, на чем они специализируются, какие перспективные разработки предлагают в условиях дефицита воды, как превращают отходы в ценные кормовые добавки и соответственно в доходы, какие цветы планируют поставлять на рынок республики? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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