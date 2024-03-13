https://uz.sputniknews.ru/20240313/tashkent-vystavka-agroworld-uzbekistan-rossiya-42922477.html
В Ташкенте проходит выставка AgroWorld Uzbekistan — что представляет Россия
В Ташкенте проходит выставка AgroWorld Uzbekistan — что представляет Россия
Sputnik Узбекистан
Открытие экспозиции в начале сезона сельхозработ позволяет аграриям уже сейчас применить новейшие технологии
2024-03-13T18:30+0500
2024-03-13T18:30+0500
2024-03-13T18:30+0500
узбекистан
ташкент
выставка
сельское хозяйство
видео
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В ташкентском Узэкспоцентре 12-14 марта проходит выставка AgroWorld Uzbekistan. Ее участники, 90% которых приехали из-за рубежа, демонстрируют передовые решения, технологии и инновации в таких направлениях, как тепличное хозяйство, удобрения, семена, полив, переработка и хранение зерна, птицеводство, животноводство и другое.Сколько компаний представляют Россию, на чем они специализируются, какие перспективные разработки предлагают в условиях дефицита воды, как превращают отходы в ценные кормовые добавки и соответственно в доходы, какие цветы планируют поставлять на рынок республики? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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2024
Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
россия выставка agroworld uzbekistan ташкент
россия выставка agroworld uzbekistan ташкент
В Ташкенте проходит выставка AgroWorld Uzbekistan — что представляет Россия
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Открытие экспозиции в начале сезона сельхозработ позволяет аграриям уже сейчас применить новейшие технологии.
В ташкентском Узэкспоцентре 12-14 марта проходит выставка AgroWorld Uzbekistan. Ее участники, 90% которых приехали из-за рубежа, демонстрируют передовые решения, технологии и инновации в таких направлениях, как тепличное хозяйство, удобрения, семена, полив, переработка и хранение зерна, птицеводство, животноводство и другое.
Сколько компаний представляют Россию, на чем они специализируются, какие перспективные разработки предлагают в условиях дефицита воды, как превращают отходы в ценные кормовые добавки и соответственно в доходы, какие цветы планируют поставлять на рынок республики?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.