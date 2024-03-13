https://uz.sputniknews.ru/20240313/uzbekistan-kyrgyzstan-razvivayut-sovmestnoye-predprinimatelstvo-42913136.html

Узбекистан и Кыргызстан развивают совместное предпринимательство — детали

Узбекистан и Кыргызстан развивают совместное предпринимательство — детали

Sputnik Узбекистан

Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос в 5 раз и составил почти $1 млрд, из них экспорт — более $630 млн, а импорт — более $320 млн.

2024-03-13T13:20+0500

2024-03-13T13:20+0500

2024-03-13T14:47+0500

узбекистан

кыргызстан

экономика

сотрудничество

предпринимательство

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан намерены развивать совместное предпринимательство в рамках инвестирования Узбекско-Кыргызского Фонда развития. Данный вопрос стал основным в повестке третьего заседания Узбекско-Кыргызского Делового Совета, прошедшего в Ташкенте, сообщает пресс-служба ТПП РУз.В мероприятии приняли участие заместитель председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Умидбек Сафаров, президент ТПП Кыргызстана Темир Сариев, руководители профильных министерств и ведомств, отраслевых ассоциаций, а также около 80 представителей деловых кругов двух стран.На заседании отмечалось, что товарооборот между двумя республиками за последние 5 лет вырос в 5 раз и по итогам 2023 года составил почти $1 млрд. Из этой суммы на экспорт приходится свыше $630 млн, а на импорт – более $320 млн. И такие показатели были достигнуты благодаря прочному фундаменту для взаимного сотрудничества, заложенному главами двух республик.Вместе с тем стороны обсудили развитие совместного предпринимательства в рамках инвестирования из Узбекско-Кыргызского Фонда развития. Рассмотрели вопросы открытия зеленого коридора для скоропортящейся продукции, общей лаборатории, санитарной инспекции, дополнительных контрольно-пропускных пунктов и увеличения грузоперевозок по железной дороге.Достигнута договоренность между кыргызской “Алайку Органикс” и узбекской компанией “Молочный дом” о совместном производстве пищевой продукции.В рамках заседания Делового Совета состоялись B2B встречи предпринимателей, на которых участники достигли ряда договоренностей о сотрудничестве и подписали взаимовыгодные контракты.

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