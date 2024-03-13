https://uz.sputniknews.ru/20240313/v-2024-godu-v-uzbekistane-xotyat-postroit-100-tysyach-edinits-jilya-42907363.html

В 2024 году в Узбекистане хотят построить 100 тысяч единиц жилья

В 2024 году в Узбекистане хотят построить 100 тысяч единиц жилья

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте прошло совещание под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам строительства жилья и массивов "Янги Узбекистон" в 2024 году.

2024-03-13T11:10+0500

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2024-03-13T11:31+0500

узбекистан

президент

строительство

жилье

ипотека

янги узбекистон

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В 2024 году в Узбекистане в рамках программы на текущий год планируется построить 100 тысяч единиц жилья. Об этом стало известно в ходе совещания, прошедшего под председательством Шавката Мирзиёева по вопросам строительства жилья и массивов "Янги Узбекистон" в текущем году, сообщает пресс-служба главы государства. В рамках данного совещания с участием президента, были определены задачи в сфере жилищного строительства.Отмечалось, что с целью создания достойных условий жизни для населения республики во всех регионах строится новое жилье. Вместе с тем, чтобы расширить доступ к ипотеке четыре года назад в стране внедрили новую систему кредитования, в соответствии с которой за прошедший период было направлено 100 трлн сумов. За счет этого в регионах было построено 6 тысяч многоквартирных домов и 250 тысяч семей получили новое жилье. 45 тысячам семей с низким доходом были предоставлены 2,4 трлн сумов субсидий на первоначальный взнос и выплату процентов.В прошлом году по стране было построено 85 тысяч единиц жилья, что в 1,5 раза превысило показатели 2022 года. Населению выделили ипотечные кредиты на сумму 17 трлн сумов.Вместе с тем подчеркивалось, что строительные работы активно продолжаются, и в этом году планируется построить 100 тысяч единиц нового жилья.Участники совещания обсудили соответствующие меры. Прежде всего — вопросы стоимости и качества нового жилья.Глава государства дал указания ответственным лицам снизить себестоимость, улучшить качество строительства жилья. Было также решено выставить на аукцион дополнительные земельные участки для строительства многоквартирных домов с целью увеличить предложения на рынке жилья. Вместе с тем президент объявил о предоставлении новых возможностей для населения и строителей.В частности, в этом году на финансирование ипотеки из всех источников направят 22,5 трлн сумов. Почти 10 трлн сумов выделят на ипотечное кредитование, 2,3 трлн сумов — на покрытие первоначального взноса и процентов для 20 тысяч семей с низким доходом.На пополнение оборотных средств подрядных организаций будет направлено 500 млрд сумов с выдачей льготных кредитов на срок до 18 месяцев с годовой ставкой 16% и льготным периодом 12 месяцев.Со своими средствами в этом процессе будут участвовать и банки. В частности, будут созданы дополнительные льготы для строительных работ и приобретения жилья населением. Теперь к строительству пятиэтажных домов будут допускаться подрядчики с рейтингом "удовлетворительно", а девятиэтажных домов – с рейтингом "средне-удовлетворительно". Это позволит почти 2 тысячам подрядчикам участвовать в строительных работах.В строительстве жилья введут “зеленый” стандарт. Соответствующим ему подрядчикам будет предоставляться кредит со ставкой на 1% пункт ниже, то есть под 15% годовых.На предоставление подрядчикам поручительства по кредитам и частичной компенсации расходов по процентам Компанией по развитию предпринимательства будет выделено 200 млрд сумов. Действие таможенных льгот по импорту спецтехники для строительства жилья будет продлен еще на один год.Кроме того, теперь отменяется требование страхования ипотечного жилья, передаваемого под залог.Семьям, включенным в программу по выводу из бедности и проживающих в непригодном жилье, на основании рекомендации “махаллинской семерки” будут выдаваться ипотечные кредиты на строительство и ремонт собственного жилья в размере до 120 млн сумов. При этом 15% пунктов кредита, а также до 6 пунктов годовой процентной ставки в первые пять лет будут покрываться из бюджета.В расширении доступа населения к ипотеке важную роль играет Компания по рефинансированию ипотеки. За последние три года ее кредитный портфель превысил 3 трлн сумов. Перед компанией поставлена задача увеличить уставной капитал до $100 млн, а также расширить привлечение иностранных средств.Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы строительства массивов "Янги Узбекистон". Отмечалось, что на сегодняшний день в регионах идет строительство 38, а в этом году планируется построить еще 17 таких массивов.Однако в Сурхандарьинской, Андижанской, Ташкентской, Самаркандской, Сырдарьинской областях темпы строительства отстают.В связи с этим президент дал указание ускорить строительные работы, подчеркнув при этом, что главными требованиями должны быть качество, соблюдение сроков и себестоимость.Отмечалось, что некоторые недобросовестные застройщики злоупотребляют доверием покупателей, в связи с чем подчеркнута необходимость усиления системы защиты населения при строительстве жилья на долевой основе. Определено, что будут установлены минимальные требования к финансовой устойчивости строительных и подрядных организаций, участвующих в земельных аукционах.Отмечено, что ветхое жилье в некоторых регионах будет обновлено по реновации, для их жителей создадут современные условия.В ходе совещания заместитель премьер-министра и хокимы областей доложили президенту о планах работы по организации строительных работ.Читайте также В 2023 году в ЕАЭС построили свыше 134 млн кв. м жилья

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