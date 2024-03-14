https://uz.sputniknews.ru/20240314/eaeu-vuzy-proyekt-akvakultura-42945771.html

Аграрные вузы стран ЕАЭС подготовят специалистов по аквакультуре

Аграрные вузы стран ЕАЭС подготовят специалистов по аквакультуре

Sputnik Узбекистан

Цель совместного образовательного проекта — создать пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы в отрасли рыбоводства на современном инновационном уровне

2024-03-14T19:01+0500

2024-03-14T19:01+0500

2024-03-14T19:01+0500

еаэс

аграрные вузы

проект

рыболовство

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0e/42946887_0:15:2295:1306_1920x0_80_0_0_11e217f5095936d88bd51f93ddea0b8c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Аграрные вузы стран Евразийского экономического союза при координации агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии и Федерального агентства по рыболовству запустили совместный образовательный проект по аквакультуре, сообщает пресс-служба ЕЭК.В нем участвуют 14 высших учебных заведений Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и более 350 слушателей.Тему для образовательного интенсива: "Выращивание ценных видов рыбы в установках замкнутого водоснабжения" выбрали с учетом динамичного развития этой отрасли в странах ЕАЭС. Лекции пройдут в онлайн режиме.Он также добавил, что полученные знания в сфере производства аквакультуры будут способствовать росту конкурентоспособности всей отрасли.В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что для повышения эффективности отрасли рыбоводства необходима технологическая модернизация, развитие импортозамещения, совершенствование кадрового потенциала. По его словам, такого рода проекты решают эти задачи, расширяя кругозор и "возводя мосты" между образовательными учреждениями.Они полезны для бизнес-сообщества, так как создают пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы на современном инновационном уровне.Для справки: аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах.Производство аквакультуры способствует обеспечению продовольственной безопасности на евразийском пространстве, развитию торгово-экономического сотрудничества и наполнению потребительского рынка широким ассортиментом качественной рыбной продукции.Согласно данным, представленным ЕЭК в сентябре 2023 года, за последние 5 лет производство продукции аквакультуры в Евразийском Экономическом Союзе увеличилось в 1,8 раза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

аквакультура производство еаэс образовательный проект