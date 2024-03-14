https://uz.sputniknews.ru/20240314/eaeu-vuzy-proyekt-akvakultura-42945771.html
Аграрные вузы стран ЕАЭС подготовят специалистов по аквакультуре
Аграрные вузы стран ЕАЭС подготовят специалистов по аквакультуре
Sputnik Узбекистан
Цель совместного образовательного проекта — создать пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы в отрасли рыбоводства на современном инновационном уровне
2024-03-14T19:01+0500
2024-03-14T19:01+0500
2024-03-14T19:01+0500
еаэс
аграрные вузы
проект
рыболовство
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Аграрные вузы стран Евразийского экономического союза при координации агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии и Федерального агентства по рыболовству запустили совместный образовательный проект по аквакультуре, сообщает пресс-служба ЕЭК.В нем участвуют 14 высших учебных заведений Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и более 350 слушателей.Тему для образовательного интенсива: "Выращивание ценных видов рыбы в установках замкнутого водоснабжения" выбрали с учетом динамичного развития этой отрасли в странах ЕАЭС. Лекции пройдут в онлайн режиме.Он также добавил, что полученные знания в сфере производства аквакультуры будут способствовать росту конкурентоспособности всей отрасли.В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что для повышения эффективности отрасли рыбоводства необходима технологическая модернизация, развитие импортозамещения, совершенствование кадрового потенциала. По его словам, такого рода проекты решают эти задачи, расширяя кругозор и "возводя мосты" между образовательными учреждениями.Они полезны для бизнес-сообщества, так как создают пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы на современном инновационном уровне.Для справки: аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах.Производство аквакультуры способствует обеспечению продовольственной безопасности на евразийском пространстве, развитию торгово-экономического сотрудничества и наполнению потребительского рынка широким ассортиментом качественной рыбной продукции.Согласно данным, представленным ЕЭК в сентябре 2023 года, за последние 5 лет производство продукции аквакультуры в Евразийском Экономическом Союзе увеличилось в 1,8 раза.
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аквакультура производство еаэс образовательный проект
аквакультура производство еаэс образовательный проект
Аграрные вузы стран ЕАЭС подготовят специалистов по аквакультуре
Цель совместного образовательного проекта — создать пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы в отрасли рыбоводства на современном инновационном уровне.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Аграрные вузы стран Евразийского экономического союза при координации агропромышленного блока Евразийской экономической комиссии и Федерального агентства по рыболовству запустили совместный образовательный проект по аквакультуре, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
В нем участвуют 14 высших учебных заведений Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и более 350 слушателей.
Тему для образовательного интенсива: "Выращивание ценных видов рыбы в установках замкнутого водоснабжения" выбрали с учетом динамичного развития этой отрасли в странах ЕАЭС. Лекции пройдут в онлайн режиме.
"Сегодня перед сферой образования наших стран стоит задача подготовки специалистов, отвечающих современным тенденциям инновационного развития экономики. Поэтому важно формировать навыки и знания, ориентированные на практические потребности бизнеса, а также учитывающие стремительное появление и внедрение новых технологий", – подчеркнул директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян.
Он также добавил, что полученные знания в сфере производства аквакультуры будут способствовать росту конкурентоспособности всей отрасли.
В свою очередь, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов отметил, что для повышения эффективности отрасли рыбоводства необходима технологическая модернизация, развитие импортозамещения, совершенствование кадрового потенциала. По его словам, такого рода проекты решают эти задачи, расширяя кругозор и "возводя мосты" между образовательными учреждениями.
Они полезны для бизнес-сообщества, так как создают пул квалифицированных кадров, способных решать вопросы на современном инновационном уровне.
Для справки: аквакультура — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах.
Производство аквакультуры способствует обеспечению продовольственной безопасности на евразийском пространстве, развитию торгово-экономического сотрудничества и наполнению потребительского рынка широким ассортиментом качественной рыбной продукции.
Согласно данным, представленным
ЕЭК в сентябре 2023 года, за последние 5 лет производство продукции аквакультуры в Евразийском Экономическом Союзе увеличилось в 1,8 раза.