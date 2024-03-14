https://uz.sputniknews.ru/20240314/putin-obrascheniye-rossiyanye-vybory-42927533.html

Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах — главное

Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах — главное

Sputnik Узбекистан

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта

2024-03-14T10:19+0500

2024-03-14T10:19+0500

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россия

владимир путин

выборы президента

обращение

выборы президента россии — 2024

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам.Он отметил, что выборы проходят в России в восьмой раз, что демонстрирует незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов.Назвав предстоящее событие крайне важным, Путин подчеркнул, что его итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.Путин указал, что единственным источником власти в России является народ, именно граждане РФ определяют судьбу страны.Также он заявил:Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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