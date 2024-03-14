Путин обратился к россиянам перед голосованием на президентских выборах — главное
10:19 14.03.2024 (обновлено: 10:59 14.03.2024)
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Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин перед трехдневным голосованием на выборах главы государства выступил с обращением к россиянам.
Он отметил, что выборы проходят в России в восьмой раз, что демонстрирует незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов.
Назвав предстоящее событие крайне важным, Путин подчеркнул, что его итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы.
"Их итоги прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Это важное, крайне ответственное событие. Поэтому как действующий глава государства считаю необходимым обратиться сегодня к вам", — сказал он.
Путин указал, что единственным источником власти в России является народ, именно граждане РФ определяют судьбу страны.
"Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества", — отметил глава РФ.
Также он заявил:
Россиянам на выборах главы государства предстоит не просто отдать голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее.
Российскому обществу нужно быть сплоченным, чтобы и дальше преодолевать трудности и достойно отвечать на сложные вызовы.
Граждане РФ уже доказали, что умеют быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России, отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру, поступая по совести и правде, по справедливости.
На выборах президента России каждый голос значим и ценен, важно в ближайшие три дня голосования реализовать свое избирательное право и подтвердить решимость вмести идти вперед и нашу сплоченность.
Прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами — своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.
Участие в выборах сегодня — это и есть проявление патриотических чувств.
У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченных, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас.
Российские бойцы на фронте будут голосовать на выборах главы государства, тем самым подавая всем пример.
Напомним, что Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.