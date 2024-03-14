https://uz.sputniknews.ru/20240314/svo-posledniy-paket-baydena--chto-poluchat-vsu-i-nato--42930795.html

СВО: последний "пакет" Байдена – что получат ВСУ и НАТО

СВО: последний "пакет" Байдена – что получат ВСУ и НАТО

Sputnik Узбекистан

Россия близка к достижению целей СВО, ведь ресурсы США и НАТО в прокси-войне на Украине практически исчерпаны, а мобилизационный потенциал ВСУ подорван

2024-03-14T17:04+0500

2024-03-14T17:04+0500

2024-03-14T17:04+0500

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"Чрезвычайный" пакет военной помощи Вашингтона киевскому режиму в размере 300 млн долларов не решит проблем украинской армии, не избавит Запад от стратегического поражения на поле боя и в геополитике.Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер 12 марта заявил о передаче киевскому режиму "чрезвычайного пакета" военной помощи в размере 300 млн долларов – первого с декабря прошлого года. Это стало возможным лишь "благодаря достигнутой экономии по контрактам", ведь конгресс США упорно блокирует выделение Украине 61 млрд долларов. Приходится экономить, или снижать боеготовность Американской армии.ВСУ получат в 55-м "пакете" зенитные ракеты "Стингер", дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы АТ-4 и запчасти – из запасов Пентагона. Помощь реанимационная. С учетом американских цен и расхода боеприпасов украинской армией, "арсенала" хватит, чтобы продержаться на поле боя около двух недель. "Чрезвычайный пакет" резко контрастирует с поставками прошлой весны – в размере двух и более миллиардов долларов в месяц.Американская разведка подтвердила близость России к достижению целей СВО. Директор ЦРУ Уильям Бернс 11 марта заявил, что Украина "сможет продержаться на линии фронта до 2025 года" – только при условии непрерывных американских военных поставок, иначе украинцы потеряют "значительные территории". Мотив Бернса вполне прозрачен – ранее ЦРУ немало поработало, чтобы превратить благополучную, мирную Украину в мрачное подобие вечно воюющего Афганистана. Поражение киевского режима – позорный провал ЦРУ и других американских спецслужб, однако на украинском ТВД никакими деньгами этому "горю" не поможешь. Объективное истощение ресурсов Пентагона и НАТО, недостаточный объем производства боеприпасов (вооружения) всеми странами Запада обрекают украинскую армию на "снарядный голод", дальнейшие потери живой силы и деградацию боеспособности, безусловный разгром в обозримой перспективе.Россия производит артиллерийских снарядов в три раза больше, чем США и ЕС вместе взятые, по данным CNN– 250 тысяч в месяц. Оружия и в особенности бронетехники – многократно больше. Российская армия в 2023 году получила более 1500 новых танков, и 12 марта Уралвагонзавод отправил в войска очередную крупную партию Т-90М "Прорыв". Американские аналитики признают недостижимость подобной производительности, а также способность ВС РФ доминировать – в ближайшие пять лет. Киевскому режиму отпущено гораздо меньше.Соломинка для утопающегоСтратегия Пентагона: "Помощь в обеспечении безопасности Украины – разумная инвестиция в нашу национальную безопасность". Одновременно в Минобороны США заявляют о банкротстве, то есть о "финансовой дыре" в 10 млрд долларов, которые необходимы для замены оружия, отправленного на Украину из американских арсеналов. Дефицит возник из-за разницы стоимости оружия, переданного ВСУ из американских арсеналов, и нового, заказ которого Пентагону обходится дороже. Все это можно было просчитать заранее. Вероятно, работала логика "война все спишет". Не ясно, сколько в действительности потратило Министерство обороны США на военную поддержку киевского режима за два года СВО.Американский сенатор Дэвид Вэнс для прозрачности текущих (с февраля 2022 года) и будущих расходов Пентагона внес на рассмотрение новый законопроект "Акт о прозрачности помощи Украине 2024 года". Принятие такого закона заставит Белый дом предоставить Конгрессу реальную стоимость помощи ВСУ, которая считается "заниженной на миллиарды долларов".Военная поддержка Украины европейскими странами НАТО, венно-политическая турбулентность в ЕС – имеют свои особенности. Европа объективно не способна компенсировать киевскому режиму отсутствующие значительные объемы американской военной помощи (2022 – 2023 годов). "Старосветские" страны альянса по-разному видят свою роль (степень участия) в украинском конфликте, и конфликтуют между собой.Недавняя публикация переговоров в бундесвере о подготовке ракетного удара по Крымскому мосту вскрыла активное и непосредственное участие натовских офицеров и штабов в боевых действиях на Украине. Заметно "искрят" отношения Германии, Британии и Франции. Американское издание Politiko сообщило, что франко-германские трения "переросли в открытую вражду". Пожалуй, это историческая традиция.Германский канцлер Олаф Шольц, французский президент Эммануэль Макрон, и польский премьер Дональд Туск 15 марта в Берлине планируют обсудить разногласия по Украине в формате "Веймарского треугольника". Между тем, правительство Германии твердо исключает поставки ВСУ крылатых ракет Taurus– даже в формате "обмена" на Storm Shadow. Дуда намерен "остановить, заблокировать, наказать" Владимира Путина, ведь это "самая главная задача, которая стоит перед западным сообществом во главе с США". А французский парламент сегодня одобрил агрессивную украинскую стратегию Макрона, которая совершенно не исключает появление "мушкетеров" на правом берегу Днепра – даже вопреки осторожной позиции Вашингтона и Брюсселя. Заметим, проект бюджета США на 2025 год предусматривает 895 млрд долларов на военные расходы, а средства на нужды Украины не включает. Третий звонок в театре абсурда. И еще один важный акцент. Российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву 13 марта заявил о готовности Москвы к мирному достижению целей СВО – путем переговоров, на основе твердых гарантий безопасности РФ и сложившейся "на земле" новой геополитической реальности. На Западе оперативно уловили лишь угрозу – "Путин предупреждает: Россия готова к ядерной войне". Поистине, два мира – два образа жизни и смерти. И все же, российская СВО – операция принуждения к миру, многополярному и безопасному. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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