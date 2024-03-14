Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц
Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц
Sputnik Узбекистан
Заметно увеличившийся световой день, тепло солнечных лучей, пробуждение природы и любимые праздники марта — все это настраивает на весенний лад. И даже, несмотря на предупреждения синоптиков, в выпадение снега мало верится. Однако 14 марта весна уступила права зиме
Снегопад, обрушившийся на столицу в середине первого весеннего месяца, вновь вернул ташкентцев и гостей города в зиму. Те, кто вышел на улицы около девяти утра, попали в заснеженный март. За считанные часы улицы превратились в фотозоны. Но уже к обеду все стало таять.
Заметно увеличившийся световой день, тепло солнечных лучей, пробуждение природы и любимые праздники марта — все это настраивает на весенний лад. И даже, несмотря на предупреждения синоптиков, в выпадение снега мало верилось. Однако 14 марта весна уступила права зиме.
Снегопад, обрушившийся на столицу в середине первого весеннего месяца, вновь вернул ташкентцев и гостей города в зиму. Те, кто вышел на улицы около девяти утра, попали в заснеженный март. За считанные часы улицы превратились в фотозоны. Но уже к обеду все стало таять.