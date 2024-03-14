https://uz.sputniknews.ru/20240314/tashkent-mart-snegopad-foto-42944023.html

Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц

Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц

Sputnik Узбекистан

Заметно увеличившийся световой день, тепло солнечных лучей, пробуждение природы и любимые праздники марта — все это настраивает на весенний лад. И даже, несмотря на предупреждения синоптиков, в выпадение снега мало верится. Однако 14 марта весна уступила права зиме

2024-03-14T18:07+0500

2024-03-14T18:07+0500

2024-03-14T18:07+0500

фото

ташкент

снег

весна

фотолента

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Снегопад, обрушившийся на столицу в середине первого весеннего месяца, вновь вернул ташкентцев и гостей города в зиму. Те, кто вышел на улицы около девяти утра, попали в заснеженный март. За считанные часы улицы превратились в фотозоны. Но уже к обеду все стало таять.

ташкент

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