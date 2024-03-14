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https://uz.sputniknews.ru/20240314/tashkent-mart-snegopad-foto-42944023.html
Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц
Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц
Sputnik Узбекистан
Заметно увеличившийся световой день, тепло солнечных лучей, пробуждение природы и любимые праздники марта — все это настраивает на весенний лад. И даже, несмотря на предупреждения синоптиков, в выпадение снега мало верится. Однако 14 марта весна уступила права зиме
2024-03-14T18:07+0500
2024-03-14T18:07+0500
фото
ташкент
снег
весна
фотолента
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Снегопад, обрушившийся на столицу в середине первого весеннего месяца, вновь вернул ташкентцев и гостей города в зиму. Те, кто вышел на улицы около девяти утра, попали в заснеженный март. За считанные часы улицы превратились в фотозоны. Но уже к обеду все стало таять.
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узбекистан март столица снегопад
узбекистан март столица снегопад

Назад в зиму — нетипичные мартовские фото ташкентских улиц

18:07 14.03.2024
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Заметно увеличившийся световой день, тепло солнечных лучей, пробуждение природы и любимые праздники марта — все это настраивает на весенний лад. И даже, несмотря на предупреждения синоптиков, в выпадение снега мало верилось. Однако 14 марта весна уступила права зиме.
Снегопад, обрушившийся на столицу в середине первого весеннего месяца, вновь вернул ташкентцев и гостей города в зиму. Те, кто вышел на улицы около девяти утра, попали в заснеженный март. За считанные часы улицы превратились в фотозоны. Но уже к обеду все стало таять.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Снег, выпавший в Ташкенте в середине марта, припорошил дороги и тротуары, машины и деревья

Снег, выпавший в Ташкенте в середине марта, припорошил дороги и тротуары, машины и деревья - Sputnik Узбекистан
1/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Снег, выпавший в Ташкенте в середине марта, припорошил дороги и тротуары, машины и деревья

© Sputnik / Авенир Дебердеев

На календаре весна, а пейзаж зимний

На календаре весна, а пейзаж зимний - Sputnik Узбекистан
2/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

На календаре весна, а пейзаж зимний

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сквер Амира Тимура в снежном убранстве

Сквер Амира Тимура в снежном убранстве - Sputnik Узбекистан
3/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сквер Амира Тимура в снежном убранстве

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Из-за снегопада на проезжую часть улицы Садыка Азимова упало дерево, придавив автомобиль Gentra и перекрыв одно из направлений движения транспорта. В результате происшествия никто не пострадал

Из-за снегопада на проезжую часть улицы Садыка Азимова упало дерево, придавив автомобиль Gentra и перекрыв одно из направлений движения транспорта. В результате происшествия никто не пострадал - Sputnik Узбекистан
4/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Из-за снегопада на проезжую часть улицы Садыка Азимова упало дерево, придавив автомобиль Gentra и перекрыв одно из направлений движения транспорта. В результате происшествия никто не пострадал

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Многие в этот день пересели на общественный транспорт

Многие в этот день пересели на общественный транспорт - Sputnik Узбекистан
5/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Многие в этот день пересели на общественный транспорт

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Из-за снегопада в этот день на приколе стояли электросамокаты

Из-за снегопада в этот день на приколе стояли электросамокаты - Sputnik Узбекистан
6/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Из-за снегопада в этот день на приколе стояли электросамокаты

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Поиграть в снежки или слепить снеговика этим утром было вполне реально

Поиграть в снежки или слепить снеговика этим утром было вполне реально - Sputnik Узбекистан
7/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Поиграть в снежки или слепить снеговика этим утром было вполне реально

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Под белым-белым покрывалом...марта

Под белым-белым покрывалом...марта - Sputnik Узбекистан
8/9
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Под белым-белым покрывалом...марта

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Берега канала Салар, припорошенные снегом

Берега канала Салар, припорошенные снегом - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Авенир Дебердеев

Берега канала Салар, припорошенные снегом

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