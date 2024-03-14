https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-baxchevyye-kultury-regiony-statistika-42924910.html
Где в Узбекистане выращивают больше всего бахчевых культур — инфографика
Где в Узбекистане выращивают больше всего бахчевых культур — инфографика
Sputnik Узбекистан
В республике урожай бахчевых культур за последний год вырос на 5,5%. В итоге его объем составил 2,6 млн тонн
2024-03-14T09:21+0500
2024-03-14T09:21+0500
2024-03-14T09:21+0500
узбекистан
сельское хозяйство
инфографика
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Лидером по выращиванию бахчевых в 2024 году стала Сурхандарьинская область. Собранный здесь урожай превысил 337 тыс. тонн, сообщает Агентство статистики.На втором месте, но с большим отрывом Джизакская область (301,5 тыс. тонн), на третьем — Сырдарьинская (294,1тыс. тонн).Меньше всего урожая бахчевых собрали в Ташкентской области.
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узбекистан сельское хозяйство бахчевые культуры
узбекистан сельское хозяйство бахчевые культуры
Где в Узбекистане выращивают больше всего бахчевых культур — инфографика
В республике урожай бахчевых культур за последний год вырос на 5,5%. В результате его объем достиг 2,6 млн тонн.
Лидером по выращиванию бахчевых в 2024 году стала Сурхандарьинская область. Собранный здесь урожай превысил 337 тыс. тонн, сообщает Агентство статистики.
На втором месте, но с большим отрывом Джизакская область (301,5 тыс. тонн), на третьем — Сырдарьинская (294,1тыс. тонн).
Меньше всего урожая бахчевых собрали в Ташкентской области.