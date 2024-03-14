https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-baxchevyye-kultury-regiony-statistika-42924910.html

Где в Узбекистане выращивают больше всего бахчевых культур — инфографика

Где в Узбекистане выращивают больше всего бахчевых культур — инфографика

Sputnik Узбекистан

В республике урожай бахчевых культур за последний год вырос на 5,5%. В итоге его объем составил 2,6 млн тонн

2024-03-14T09:21+0500

2024-03-14T09:21+0500

2024-03-14T09:21+0500

узбекистан

сельское хозяйство

инфографика

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Лидером по выращиванию бахчевых в 2024 году стала Сурхандарьинская область. Собранный здесь урожай превысил 337 тыс. тонн, сообщает Агентство статистики.На втором месте, но с большим отрывом Джизакская область (301,5 тыс. тонн), на третьем — Сырдарьинская (294,1тыс. тонн).Меньше всего урожая бахчевых собрали в Ташкентской области.

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