https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-iran-jenschiny-sotrudnichestvo-42933332.html

Ведущие вузы Узбекистана и Ирана наладят обмен студентками

Ведущие вузы Узбекистана и Ирана наладят обмен студентками

Sputnik Узбекистан

Также достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями двух стран в области изучения проблем семьи и женщин

2024-03-14T13:32+0500

2024-03-14T13:32+0500

2024-03-14T13:32+0500

узбекистан

иран

женщины

сотрудничество

танзила нарбаева

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0e/42931222_0:12:900:518_1920x0_80_0_0_b4c955ec480ff736b2808171ad618236.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Разработку и реализацию программ обмена студентками ведущих вузов Узбекистана и Ирана в числе других вопросов обсудили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и вице-президент Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи Энсия Хазали в ходе встречи в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба верхней палаты. Речь также шла о развитии двустороннего сотрудничества, расширении партнёрства в рамках международных структур.Как отмечалось, активное взаимодействие на высшем уровне, а также между правительствами и парламентами двух государств создает важную платформу для сотрудничества женщин Узбекистана и Ирана.Совместными усилиями планируется наладить связи между женскими организациями, повысить их участие в социально-экономической, политико-правовой, культурно-просветительской сферах, укрепить их социальный статус в обществе. Для этого реализуют ряд совместных проектов."В частности, достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями по изучению проблем семьи и женщин, а также о разработке и реализации программ обмена студентками ведущих высших образовательных учреждений Узбекистана и Ирана", — говорится в сообщении.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан иран сотрудничество научные учреждения изучение проблемы семья женщины