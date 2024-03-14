https://uz.sputniknews.ru/20240314/uzbekistan-iran-jenschiny-sotrudnichestvo-42933332.html
Ведущие вузы Узбекистана и Ирана наладят обмен студентками
Ведущие вузы Узбекистана и Ирана наладят обмен студентками
Sputnik Узбекистан
Также достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями двух стран в области изучения проблем семьи и женщин
2024-03-14T13:32+0500
2024-03-14T13:32+0500
2024-03-14T13:32+0500
узбекистан
иран
женщины
сотрудничество
танзила нарбаева
общество
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Разработку и реализацию программ обмена студентками ведущих вузов Узбекистана и Ирана в числе других вопросов обсудили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и вице-президент Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи Энсия Хазали в ходе встречи в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба верхней палаты. Речь также шла о развитии двустороннего сотрудничества, расширении партнёрства в рамках международных структур.Как отмечалось, активное взаимодействие на высшем уровне, а также между правительствами и парламентами двух государств создает важную платформу для сотрудничества женщин Узбекистана и Ирана.Совместными усилиями планируется наладить связи между женскими организациями, повысить их участие в социально-экономической, политико-правовой, культурно-просветительской сферах, укрепить их социальный статус в обществе. Для этого реализуют ряд совместных проектов."В частности, достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями по изучению проблем семьи и женщин, а также о разработке и реализации программ обмена студентками ведущих высших образовательных учреждений Узбекистана и Ирана", — говорится в сообщении.
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узбекистан иран сотрудничество научные учреждения изучение проблемы семья женщины
узбекистан иран сотрудничество научные учреждения изучение проблемы семья женщины
Ведущие вузы Узбекистана и Ирана наладят обмен студентками
Также достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями двух стран в области изучения проблем семьи и женщин.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Разработку и реализацию программ обмена студентками ведущих вузов Узбекистана и Ирана в числе других вопросов обсудили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и вице-президент Исламской Республики Иран по делам женщин и семьи Энсия Хазали в ходе встречи в Нью-Йорке, сообщает
пресс-служба верхней палаты.
Речь также шла о развитии двустороннего сотрудничества, расширении партнёрства в рамках международных структур.
Как отмечалось, активное взаимодействие на высшем уровне, а также между правительствами и парламентами двух государств создает важную платформу для сотрудничества женщин Узбекистана и Ирана.
Совместными усилиями планируется наладить связи между женскими организациями, повысить их участие в социально-экономической, политико-правовой, культурно-просветительской сферах, укрепить их социальный статус в обществе. Для этого реализуют ряд совместных проектов.
"В частности, достигнута договоренность о сотрудничестве между научными учреждениями по изучению проблем семьи и женщин, а также о разработке и реализации программ обмена студентками ведущих высших образовательных учреждений Узбекистана и Ирана", — говорится в сообщении.