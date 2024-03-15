https://uz.sputniknews.ru/20240315/armiya-rossiya-udar-podrazdeleniya-vsu-severodonetskoye-napravleniye-42957727.html

Армия РФ нанесла авиаудар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Армия РФ нанесла авиаудар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении

Sputnik Узбекистан

По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны РФ

2024-03-15T14:16+0500

2024-03-15T14:16+0500

2024-03-15T14:16+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

авиация

авиаудар

минобороны рф

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.В оборонном ведомстве также сообщили, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп опорного пункта противника.

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армия рф авиаудар подразделение всу северодонецкое направление доклад авиационный наводчик цели поражение минобороны