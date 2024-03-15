https://uz.sputniknews.ru/20240315/armiya-rossiya-udar-podrazdeleniya-vsu-severodonetskoye-napravleniye-42957727.html
Армия РФ нанесла авиаудар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
Армия РФ нанесла авиаудар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
Sputnik Узбекистан
По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны РФ
2024-03-15T14:16+0500
2024-03-15T14:16+0500
2024-03-15T14:16+0500
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.В оборонном ведомстве также сообщили, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп опорного пункта противника.
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армия рф авиаудар подразделение всу северодонецкое направление доклад авиационный наводчик цели поражение минобороны
армия рф авиаудар подразделение всу северодонецкое направление доклад авиационный наводчик цели поражение минобороны
Армия РФ нанесла авиаудар по подразделениям ВСУ на Северодонецком направлении
По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены, уточнили в Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik.
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по подразделениям войск Украины на Северодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны, сообщает РИА Новости
.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета", — рассказали в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ
, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
В оборонном ведомстве также сообщили
, что артиллеристы Тульского гвардейского соединения ВДВ уничтожили группу пехоты ВСУ севернее Соледара, обеспечив успешный переход под контроль штурмовых групп опорного пункта противника.
"Севернее Соледара личный состав артиллерийской батареи Тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, чем облегчил боевую работу штурмовым группам "крылатой пехоты", которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия, и произвели его зачистку", — говорится в сообщении.