Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
10:35 15.03.2024 (обновлено: 11:13 15.03.2024)
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
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В ходе состоявшейся встречи в ЦИК РФ членам делегации рассказали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. Например, с избирательных участков в режиме реального времени организована видеотрансляция.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба комиссии.
На прошедшей встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой узбекской стороне подробно рассказали о проводимой работе по подготовке и проведению президентских выборов, изменениях, внесенных в избирательное законодательство Российской Федерации, ходе избирательной кампании.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Отмечалось, что принят ряд нормативных актов ЦИК, необходимых для подготовки и проведения выборов президента, для граждан России предоставлены дополнительные возможности по реализации избирательных прав:
голосование проводится в течение трех дней подряд (15, 16 и 17 марта 2024 года);
для групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, организованы передвижные пункты голосования;
в 29 регионах наряду с традиционным будет проводиться дистанционное электронное голосование.
Участникам встречи также представили информацию о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. В этих целях организована видеотрансляция с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий в режиме реального времени.
В свою очередь Зайниддин Низамходжаев подчеркнул высокий уровень организации процесса подготовки к выборам. Он положительно оценил открытость ЦИК и готовность оказывать содействие работе международных наблюдателей, меры по реализации избирательных прав граждан и обеспечению безопасности голосования и работы членов комиссий, мероприятия по адресному информированию избирателей в рамках проекта "ИнформУИК".
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Говоря о двустороннем сотрудничестве глава ЦИК Узбекистана подчеркнул поступательный характер его развития. Отмечалось, что наряду с взаимодействием в избирательной сфере в рамках Протокола о сотрудничестве и обмене правовой информацией между ЦИК двух стран от 2006 года, активное партнерство осуществляется и в рамках совместного участия в работе международных ассоциаций выборных органов: Всемирной ассоциации избирательных органов, Азиатской ассоциации избирательных органов и Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ.
Членов делегации также ознакомили с Информационным центром ЦИК РФ, который заработал в четверг, 14 марта.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Напомним, сегодня в России стартовало голосование на выборах президента.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).