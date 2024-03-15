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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240315/delegatsiya-uzbekistan-nablyudeniye-vybory-prezident-rossiya-42951694.html
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи членам делегации рассказали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. Например, с избирательных участков в режиме реального времени организована видеотрансляция
2024-03-15T10:35+0500
2024-03-15T11:13+0500
выборы президента россии — 2024
россия
узбекистан
цик узбекистана
цик рф
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба комиссии.На прошедшей встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой узбекской стороне подробно рассказали о проводимой работе по подготовке и проведению президентских выборов, изменениях, внесенных в избирательное законодательство Российской Федерации, ходе избирательной кампании.Отмечалось, что принят ряд нормативных актов ЦИК, необходимых для подготовки и проведения выборов президента, для граждан России предоставлены дополнительные возможности по реализации избирательных прав: Участникам встречи также представили информацию о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. В этих целях организована видеотрансляция с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий в режиме реального времени.В свою очередь Зайниддин Низамходжаев подчеркнул высокий уровень организации процесса подготовки к выборам. Он положительно оценил открытость ЦИК и готовность оказывать содействие работе международных наблюдателей, меры по реализации избирательных прав граждан и обеспечению безопасности голосования и работы членов комиссий, мероприятия по адресному информированию избирателей в рамках проекта "ИнформУИК".Говоря о двустороннем сотрудничестве глава ЦИК Узбекистана подчеркнул поступательный характер его развития. Отмечалось, что наряду с взаимодействием в избирательной сфере в рамках Протокола о сотрудничестве и обмене правовой информацией между ЦИК двух стран от 2006 года, активное партнерство осуществляется и в рамках совместного участия в работе международных ассоциаций выборных органов: Всемирной ассоциации избирательных органов, Азиатской ассоциации избирательных органов и Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ.Членов делегации также ознакомили с Информационным центром ЦИК РФ, который заработал в четверг, 14 марта.Напомним, сегодня в России стартовало голосование на выборах президента. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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делегация узбекистан участие наблюдение выборы президент россия встреча обеспечение открытость гласность избирательный процесс избирательный участок режим реальное временя видеотрансляция
делегация узбекистан участие наблюдение выборы президент россия встреча обеспечение открытость гласность избирательный процесс избирательный участок режим реальное временя видеотрансляция

Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России

10:35 15.03.2024 (обновлено: 11:13 15.03.2024)
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
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В ходе состоявшейся встречи в ЦИК РФ членам делегации рассказали о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. Например, с избирательных участков в режиме реального времени организована видеотрансляция.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым принимает участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба комиссии.
На прошедшей встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой узбекской стороне подробно рассказали о проводимой работе по подготовке и проведению президентских выборов, изменениях, внесенных в избирательное законодательство Российской Федерации, ходе избирательной кампании.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Отмечалось, что принят ряд нормативных актов ЦИК, необходимых для подготовки и проведения выборов президента, для граждан России предоставлены дополнительные возможности по реализации избирательных прав:
голосование проводится в течение трех дней подряд (15, 16 и 17 марта 2024 года);
для групп избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, организованы передвижные пункты голосования;
в 29 регионах наряду с традиционным будет проводиться дистанционное электронное голосование.
Участникам встречи также представили информацию о мерах по обеспечению открытости и гласности избирательного процесса. В этих целях организована видеотрансляция с избирательных участков и территориальных избирательных комиссий в режиме реального времени.
В свою очередь Зайниддин Низамходжаев подчеркнул высокий уровень организации процесса подготовки к выборам. Он положительно оценил открытость ЦИК и готовность оказывать содействие работе международных наблюдателей, меры по реализации избирательных прав граждан и обеспечению безопасности голосования и работы членов комиссий, мероприятия по адресному информированию избирателей в рамках проекта "ИнформУИК".
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Говоря о двустороннем сотрудничестве глава ЦИК Узбекистана подчеркнул поступательный характер его развития. Отмечалось, что наряду с взаимодействием в избирательной сфере в рамках Протокола о сотрудничестве и обмене правовой информацией между ЦИК двух стран от 2006 года, активное партнерство осуществляется и в рамках совместного участия в работе международных ассоциаций выборных органов: Всемирной ассоциации избирательных органов, Азиатской ассоциации избирательных органов и Консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников СНГ.
Членов делегации также ознакомили с Информационным центром ЦИК РФ, который заработал в четверг, 14 марта.
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаДелегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Делегация РУз принимает участие в наблюдении за выборами президента России
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
Напомним, сегодня в России стартовало голосование на выборах президента.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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