https://uz.sputniknews.ru/20240315/golosovaniye-vybory-prezident-rossiya-kommentariy-pamfilova-42958283.html

Голосование на выборах президента России идет нормально — Памфилова

Голосование на выборах президента России идет нормально — Памфилова

Sputnik Узбекистан

Сегодня в России стартовало голосование на выборах президента. Оно будет проходить три дня, а основным днем голосования станет 17 марта

2024-03-15T12:42+0500

2024-03-15T12:42+0500

2024-03-15T12:50+0500

выборы президента россии — 2024

элла памфилова

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Голосование на выборах президента России идет нормально, рассказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.Избирательные участки по всей стране традиционно открылись в первый день голосования, 15 марта, в 8.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Однако первые участки для голосования открылись 14 марта на Камчатке и Чукотке в 23.00 по московскому времени, а ровно в полночь по московскому времени заработали избирательные участки в Сахалинской и Магаданской областях.В дни голосования по России откроют свои двери свыше 94 тысяч избирательных участков. Из них 91 401 избирательный участок образован в общем порядке, 2 538 — в местах временного пребывания.Согласно данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2024 года численность избирателей в России составила 112 309 947 человек. За пределами страны (по данным МИД РФ) численность граждан с правом голоса составила 1 890 863 человека, в городе Байконуре — 11 924 человека.Для того чтобы россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, смогли проголосовать на выборах президента, были образованы 295 избирательных участков в 144 странах.Кроме того, еще до старта выборов в России, а также за рубежом было проведено досрочное голосование на выборах президента. В отдаленных и труднодоступных местностях, а также на судах, которые в дни голосования будут находиться в плавании, оно началось 25 февраля и завершилось 14 марта. По данным ЦИК, озвученным днем в четверг, досрочно проголосовали уже более 2 миллионов 300 тысяч избирателей. Всего оно проходило в 42 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.Освещать выборы будут почти 13 тысяч журналистов. Они имеют право вести видео- и фотосъемку при условии, что не будет нарушена тайна голосования, и даже присутствовать при голосовании на дому, если избиратели не будут против. Почти 1,5 тысячи журналистов будут следить за ходом голосования в Информационном центре ЦИК России, который будет работать с 14 по 18 марта. Аккредитованы представители 90 СМИ, 40 из которых – иностранные.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).

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