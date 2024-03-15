https://uz.sputniknews.ru/20240315/lavrov-progolosoval-na-vyborax-prezidenta-rossii--42959670.html

Лавров проголосовал на выборах президента России

Лавров проголосовал на выборах президента России

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы

2024-03-15T13:02+0500

2024-03-15T13:02+0500

2024-03-15T13:02+0500

выборы президента россии — 2024

выборы

россия

сергей лавров

голосование

министр

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).

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