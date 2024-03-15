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Открытие информационного центра ЦИК РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2024
Выборы президента России — 2024
Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Участки для голосования 17 марта откроют в двух городах Узбекистана – Ташкенте и Самарканде. В Ташкенте — в здании посольства РФ (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-Baxt (ул.Усмана Юсупова, дом 5).
https://uz.sputniknews.ru/20240315/lavrov-progolosoval-na-vyborax-prezidenta-rossii--42959670.html
Лавров проголосовал на выборах президента России
Лавров проголосовал на выборах президента России
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы
2024-03-15T13:02+0500
2024-03-15T13:02+0500
выборы президента россии — 2024
выборы
россия
сергей лавров
голосование
министр
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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сергей лавров голосование выборы президент россия министр иностранных дел избирательный участок центр москва
сергей лавров голосование выборы президент россия министр иностранных дел избирательный участок центр москва

Лавров проголосовал на выборах президента России

13:02 15.03.2024
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
© пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел пришел утром на один из избирательных участков в центре Москвы.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ, сообщает РИА Новости.
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ
© пресс-служба МИД России
© пресс-служба МИД РоссииГлава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ
Глава МИД РФ С. Лавров проголосовал на выборах президента РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2024
Глава МИД РФ Сергей Лавров проголосовал на выборах президента РФ
© пресс-служба МИД России
Голосование на выборах президента России продлится три дня. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Узбекистане участки для голосования на выборах президента России 17 марта откроют в двух городах – Ташкенте и Самарканде.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. В Ташкенте — в здании посольства России (ул. Нукус, дом 83), в Самарканде – в гостинице Zilol-baxt (ул. Усмана Юсупова, дом 5).
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